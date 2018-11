I opfølgende artikler kritiserede flere, blandt andre politikere og formanden for Billedkunstnernes Forbund, professorskolemodellen og efterlyste reformer på akademiet.

I lørdags rettede tidligere studerende og en tidligere underviser i Politiken skarp kritik af akademiets ledelse for at neddysse sagen og opretholde en tavshedskultur.

Rektor blev informeret om sagen fra en ikkeinvolveret part allerede i 2015, men dengang fik sagen ingen konsekvenser. Først tre år senere førte sagen til, at professoren fratrådte sin stilling, og med sig havde han seks måneders løn og et ekstrabeløb på en halv million kroner, viser en aktindsigt.

Kunstuddannelse i Oslo er også ramt af sexchikanesager Er professorskolemodellen på Kunstakademiet i København et fortidslevn, eller er modellen blot misbrugt i den aktuelle sag om den fratrådte professor? Det handler om at forstå pædagogik som faglighed, pointerer dekan fra Norge, hvor en professor i sommer blev fyret for sexchikane.