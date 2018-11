Torsdagsskandale: Bodybuilder kunne ikke løfte opgaven, da han var solist ved ugens Torsdagskoncert Den amerikanske pianist Tzimon Barto formåede ikke at få Brahms' musik til at klinge og trække vejret. Alene med orkestret var aftenens stjernedirigent til gengæld i god form.

Det er alligevel usædvanligt. At opleve en solist ved en Torsdagskoncert, der stjæler billedet ved dårlig at kunne magte sin opgave. Men det skete i denne uge, hvor den tyske topdirigent Christoph Eschenbach var trækplastret i et program bestående af to værker af Brahms.