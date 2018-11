Katrine Marie Guldager: Måske er november til for, at vi kan øve os i døden?

I mine tyvere havde jeg dette digt hængende i min lejlighed, og stort set alle, jeg kendte, fandt det naragtigt. »Bøje sig for loven? Hvorfor dog? Skilles uden kamp? Aldrig«. Så hellere Dylan Thomas: »Do not go gentle in to that good night! Rage, rage against the dying of the light!«.

Under alle omstændigheder er mørket nu overalt omkring os. Nogle kan lige frem lide det; nogle taler om, at det er en »lettelse«, at sommeren er forbi. Her i avisen har Bjørn Bredal ligefrem kaldt november »årets dejligste, glødende af rødbrune farver«. »I november skinner solen lige så stille«, skriver han. Måske er november simpelt hen til for, at vi kan mærke, hvor lidt lys vi egentlig kan klare os med? Måske er november i virkeligheden nøjsomhedens måned? Sporer man en kritik af forbrugersamfundet?

En kur mod mørket kunne være at gå ud i det. Mange gange har jeg i Afrika haft den samme følelse bare med omvendt fortegn. Når varmen og solen har været stærkest, har jeg haft lyst til at gemme mig i en skygge indenfor. Hvorved varmen på en eller anden måde kun blev endnu mere ulidelig. Måske skal man huske det her i november. Mørket bliver kun værre, hvis man gemmer sig! Så er det bedre at gå ud i det, gå gennem det, gå gennem skove af svindende lys.

Og spørgsmålet er selvfølgelig også: Hvad gør mørket ved os? Hvem er vi, når vi kommer ud på den anden side, når melankolien slipper os igen? Er vi blevet nogle andre, et andet sted?

En ting er sikkert: Til april har vi alle glemt, hvad lyset er, og så kan vi stå ved siden af hinanden som små blinde muldvarpe og stirre op på solens under: Tænk, det blev forår! Måske er der virkelig mirakler til.