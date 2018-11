Et særdeles nydeligt stykke gajolflapfilosofi sådan en mild søndag i november Der er lidt stilstand midtvejs i 'Herrens veje’, selv om flere af personerne nærmer sig hinanden. Men det er stadig flot håndværk og seriøs tragikomisk eksistensdrama.

En detalje: Kirketjeneren, den tilbagefaldne narkoman Svend, er på vej tilbage til de levendes land og under afgiftning. Han har sovet tungt og svedigt, og Johannes våger over ham. Vi ser provstens ansigt i en uskarp indstilling, og så skifter billedet til den arme Svend, der med udslået langt hår og rande under øjnene ligner noget, man gerne så var løgn. Vi er vant til at se Svend i habit og med håret bundet i en veltrimmet hestehale. Men når håret ikke er tæmmet og skjorten, slipset og jakket hængt på stoleryggen, ser man med et det egentlige, nøgne, sårbare og syndefulde menneske.