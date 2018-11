Symbolisme: Sig det med en dæmonisk kvinde siddende på en fluesvamp Symbolisten Louis Moe illustrerede mange børnebøger, men hans farveraderinger er foruroligende kunst for voksne. Det viser den nye udstilling på Storm P. Museet.

Symbolismen har revival: Willumsen på Arken i sommer, Agnes Slott-Møller på ARoS nu. Men da Statens Museum for Kunst tidligere på året udstillede ’Symbolismens tegninger’ under titlen ’Hieroglyffer’, savnedes en af de tegnere, der ellers nåede længst ud i de danske hjem i sin tid, nemlig Louis Moe. Han huskes frem for alt som ’illustrationskunstner’, sågar ’dekorativ’ og ovenikøbet ofte for børn, og er derfor (!) ofte overset af kunsthistorikerne, hedder det i præsentationen af denne vidtspændende, men skarpt udvalgte samling af hans sære syner og imponerende håndværk.











Langt, langt borte i skoven – Tegninger og grafik af Louis Moe. Storm P. Museet, Frederiksberg. Til 21. april 2019.





Et billede som ’Amanita Muscaria Op. 82’ ryster måske ikke sindet så stærkt i den digitale billedmanipulations tidsalder, som det gjorde i 1920. Men dengang var pigen/insektet/dæmonen (?) på fluesvampen dels en, selv for de brølende ’moderne’ tyvere, meget udtrykkelig kønspolitisk udfordring – bemærk de fluemænd på jorden, som hun allerede har knipset fra sig, og overse endelig ikke svampens falliske svulmehoved. Mændene ligger, som deres egne drifter har redt op til dem.

Men desuden var billedet et resultat af Moes skræmmende overlegne teknik med farveraderinger: En enkelt ætset kobberplade har skabt alle de lys- og skyggenuancer i væsenets krop! Med Moes egne ord i farvenotatet: »Trykning: Svampen: Rød Zinober 2/3 med 1/3 kromgult. Figuren: Lys okker med lidt rød zinober, fortyndet. Figurerne: Blaat med Terra Sienna – Haaret: Ren Terra Sienna. Svampens stilk, Jorden og de smaa Figurer nedenfor ren umbra nat [mat?]. Herre på Figurens haand sort«.

Det er lærerigt at komme så tæt på det nøgterne håndværk bag så syrede visioner, hvor naturidyl krudtes op med snigende seksualmareridt.

I samme spektrum ligger andre raderinger som den sepiatonede ’Aprés la Chasse Op. 80’ (efter jagten hviler den nøgne jomfru sit hoved mod enhjørningens bug) eller en grønlig ’Soir d’Été’ (en tohalet havfrue rider på en gren i sommeraftenen, mens den kongekronede søslange er på vej op til hende). Allerede 1904-raderingen ’Skabningens herre’ rykker grundlaget under sin titel væk: I en kreds af rovdyr med musikinstrumenter (?) sidder mennesket. Som lallende forsvarsløst pattebarn.

Stamfar til danske trolde

Norskfødte Louis Moe (1857-1945) blev uddannet i København, på Akademiet og hos Laurits Tuxen, Carl Locher lærte ham radering, og han fik dansk indfødsret i 1919.

Men mange af de sære syner fik han ved søen Nisser i Telemark i den selvbyggede hytte ’Juvland-Sæter’, som udstillingen også viser hans tegninger af. Som sin jævnaldrende landsmand Th. Kittelsen og den yngre svensker Ivar Arosenius (begge har Storm P. Museet tidligere præsenteret) illustrerede Moe norske såvel som danske eventyr og kan vel anses for ’stamfar’ til alskens tegnede danske trolde sidenhen.



Sort-hvide tuschtegninger og forstudier til det store billeddigt ’Ragnarok’ (1929) har fortjent fået sit eget rum i udstillingen og viser ligesom Saxo-illustrationerne Moe med samme plastisk suggestive skraveringer som Lorenz Frölichs, men i friere bevægelse.

Selv billedbøger som f.eks. ’Skovkongens gilde’, ’Kylle Kluk’ og ’Mellem trolde’ blander skarpe anelser ind i de bløde, runde Carl Larsson-lyse syner og genkendes nok af flere som glimt fra vores fjerne barndom. De er med her, men spiller knap så fremtrædende en rolle.

Udstillingen vil især vise Moe som fuldmoden kunstner og hellere se ham i selskab med store europæiske symbolister som den jævnaldrende tyske Max Klinger og noget ældre belgiske Felicien Rops.

Moes fænomenale farveraderinger blegner ikke over for den målestok.