Kunstkommentar: Symbolismen er hot for tiden. Hvorfor egentlig? Overmennesket og det forfinede er massivt til stede i symbolismen. Og det er vildt og poppet og sjovt og, modsat sin egen opfattelse, dekadent. Men vi får også kun én side af historien om bondemalerstriden, som de symbolske malere var en del af, skriver Mathias Kryger i denne kommentar.

Hvorfor er den isme, som nogen på et tidspunkt har valgt at benævne symbolismen, så fremtrædende på landets kunstmuseer for tiden? Dette spørgsmål bliver hængende efter mit besøg på ARoS og det aarhusianske museums store udstilling med Agnes Slott-Møller. Nærværende organs kunstredaktør, Peter Michael Hornung, stillede i maj i år i sin anmeldelse af udstillingen ’Hieroglyffer – symbolismens tegninger 1890-1910’ på Statens Museum for Kunst et lignende spørgsmål: »Kan kunsthistorikere vride mere viden ud af symbolismen?«.

Bondemalerstriden blev en – anskuet fra i dag – mærkværdig syntetisk kontrovers mellem kultur og natur

Populær er den i hvert tilfælde, symbolismen. På Arken i Ishøj kunne man i 2015-16 opleve den store præsentation af Gerda Wegeners kunst. Samme sted kan man indtil midten af januar 2019 se en udstilling med J.F. Willumsen. På Statens Museum for Kunst var der i år den omtalte visning af symbolismens tegninger, og så er der den nylig ferniserede udstilling på Glyptoteket med den franske symbolist Odilon Redon. Og altså Agnes Slott-Møller på ARoS.

Det er i mange tilfælde vidunderlig kunst: ejendommelig og eventyrlig, spirituel og snirklet sanselig. Og i nogle tilfælde storladen, i andre tilfælde (Redon for eksempel) næsten foldet ind i sin egen illustration af en uvirkelig verden.

Og som kunstanmelder Trine Ross skrev her i avisen i anledning af Gerda Wegener-udstillingen på Arken: »Disse udstillinger er vigtige, ikke bare, fordi de er seværdige, men også, fordi de bidrager til et mere fyldestgørende billede af (kunst)historien«. Og det er storartet, at der fyldes op, hvad angår den grove underrepræsentation af kvindelige kunstnere, men også der, hvor kunsten på et bestemt tidspunkt har gravet »en dyb kløft i dansk kunst«, som hun skriver.

Datidens kunstkæledægger

Det var nemlig Gerda Wegener, som var gnisten, der antændte en lunte hos en anden af datidens symbolister, den senere nazist Gudmund Hentze, hvis Kronik med overskriften ’Dansk Foraar’ i april 1907 indledte en kunstteoretisk eksplosion i Politikens spalter. Hentze begyndte sit herligt perfide indlæg således:

»Efter mange Aars Ørkenvandring har der atter vist sig et Foraarstegn i dansk Kunst – et dygtigt og alvorligt Arbejde af en ung Kunstnerinde, fru Gerda Wegener, er bleven hensynsløst afvist fra Charlottenborgudstillingens Censur og derefter stemt ud af den frie Udstillings fast sammenbrændte Klump af Bondemalere«.

Bondemalere ... Den betegnelse dækker over en række kunstnere – Fynbomalerne – som er datidens kunstkæledægger og skubber de stilistisk anskuet lidt for dramatiske og allegoriske kunstnere ud på et sidespor: »den herskende Retning i Kunsten har en bondeagtig foragt for og Mistillid til al den Kunst som ikke viser sig med Bælgvanter og en arbejdskroget Ryg«, fortsætter Hentze i sin Kronik.