To hjerter: Anmelder fik kvalme midt under symbolistisk udstilling på ARoS ARoS ruller det helt store og flotte maskineri ud i deres udstilling med den danske maler Agnes Slott-Møller. Dog opleves hendes nationalistiske værker overvejende kvalmende, præsenteret i en samtid fuld af højreradikalisering.

Halvvejs igennem udstillingen får jeg kvalme. Indtil da har jeg gået fra værk til værk og fra vægtekst til vægtekst og egentlig undret mig over, at jeg har længtes efter denne her udstilling.