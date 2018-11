Bestsellerforfatteren Juli Zehs nyeste roman er veldrejet, men ikke stor romankunst Tyske Juli Zeh er kendt som bidsk samfundskritiker. I ’Udkanten’ viser hun, hvordan småborgerlige intriger kan få et landsbysamfund til at gå under.

For ikke så mange år siden, da denne anmelder stadig var en meget ung mand, arbejdede han et par sommeruger hos pressetjenesten på den internationale litteraturfestival i Berlin, som altid er fyldt med kendte forfattere fra ind- og udland.

Det år havde tyske Juli Zeh nærmest inviteret sig selv til festivalen, men ikke for at optræde på nogen af dens scener. I foyeren til den store sal gik den tyske bestsellerforfatter ihærdigt rundt og passede publikum op.

Boganmeldelse









Juli Zeh: Udkanten Oversat fra tysk af Jacob Jonia. Rosinante, 576 sider, 329,95 kroner.

Hun forsøgte at få dem til at skrive under på en sag, som tydeligvis lå hende meget stærkt på sinde: De amerikanske myndigheder (herunder særligt NSA) måtte med det samme stoppe deres dataovervågning af den tyske befolkning. Dette skulle Frau Merkel gøre klart over for Barack Obama. »Skriv under!«, sagde hun til de lettere forbløffede litteraturtilskuere.

At Juli Zeh er en temmelig politisk indigneret forfatter, skal man ikke ret langt ind i hendes seneste roman for at få fornemmelsen af.

’Udkanten’, som bogen hedder på dansk, har den den tyske titel ’Unterleuten’, der betyder noget i retning af ’iblandt folk’. Men Unterleuten er samtidig navnet på den fiktive landsby, som udgør romanens verden.

Med dette østtyske mikrokosmos, beboet af tidligere DDR-borgere og tilflyttere fra Vestberlin, er det kort sagt lykkedes Zeh – med et ganske charmerende overskud og et lettere satirisk bid – at skildre en række sociale modsætninger, som på mange måder virker velkendte og repræsentative for det tyske samfund i dag, her snart 30 år efter Murens fald.

Blandt romanens mange underfundige karakterer finder man en gammel kommunist, som frygter alt, hvad der lugter bare lidt af fremskridt; en grådig kapitalist og ejendomsspekulant, som kun tænker på at profitere på sit seneste projekt; en gammel miljø- og solidaritetsforkæmper, som har skrevet ph.d.-afhandling om ’oprørets topografi’ og giftet sig med en ung student, som derimod kun tænker på deres lille barn; en entreprenant hestepige, som med sin naive langhårede spildesignerkæreste er flyttet fra storbyen til den lille udkantsflække for at realisere sin drøm om et hestehotel i den skønne natur.

Konflikterne mellem disse på én gang særegne og stærkt idébårne karakterer opstår, da et stort areal i udkanten af landsbyen enten skal omlægges til et fuglereservat eller en vindmøllepark. Men det er ikke bare kampen om den ene eller anden slags kapitalisme eller miljøbeskyttelse, som får det hele til at dirre i Juli Zehs romanunivers.

Ned gennem byen går også en anden og endnu ældre konflikt: Gombrowski, den brutale forvalter af byens økologiske landbrugskollektiv, bliver nidkært bekæmpet af en gammelrig forretningsfører, som af mange mistænkes for at have været Stasi-operatør.

Kron, som han hedder, ser det nye vindmølleprojekt som sit snit til endelig at få skovlen under sin gamle fjende. Kort sagt er DDR-fortiden overhovedet ikke slut; den huserer og raserer med al tydelighed fortsat i Juli Zehs genforenede Tyskland.

På den måde opstår der hele tiden konfrontationer mellem den gamle og den nye verden, mellem bevarelse og udvikling, natur og teknologi, tradition og fremskridt. Det er Juli Zehs indlevende følelsesfremstillinger og samtidig lettere hånlige tilgang til denne småborgerlige selvoptagethed, som får denne roman til at funkle, men desværre mest i dens univers- og karakteropbyggende første halvdel.