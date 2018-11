Kunstanmeldelse: Sympatisk kunstner insisterer på at trække os ud af sydhavns-hverdagen og økokrisen Christian Schmidt-Rasmussen inviterer i to nye udstillinger ind i fortællinger, der fremstår universelle, men handler om kunstnerens eget liv. Det er levende og ikonisk kunst, men også kunst, som er underligt forelsket i et arkaisk og modernistisk formsprog.

Det er, som om november har været indhyllet i tåge, og at tågen hver morgen har lagt sig som tung, drivende dug på cykelsadlen.

Måske er det den dug, som den danske kunstner Christian Schmidt-Rasmussen taler om i titlen på sin nye udstilling på Galleri Kant i en baggård i Store Kongensgade. ’Tung dug’ hedder udstillingen, og et af de største malerier, som vises her, er et blåt, sort og rødt værk, der bærer den lange titel ’Fløjtespilleren passer slangemarken en tidlig morgen og duggen er tung’. Det sammensmelter abstraktion og figuration.













Christian Schmidt-Rasmussen: Den første morgen. Møstings Hus. Andebakkesti 5, Frederiksberg. Til 16. december











Christian Schmidt-Rasmussen: Tung dug. Galleri Kant. St. Kongensgade 3, Baghuset. Til 25. november

Det, som kunne være himlen, er i dette værk malet som geometriske, brudte og rytmiske blå cirkler, hvis buer fortsætter ind over den i titlen anførte slangemark, hvor ålelignende røde slanger rejser sig som bølgende aks. Malet i den samme orangerøde farve som slangerne ses fløjtespilleren til venstre i billedet. Det er en figur, man på en måde har set tusind gange før. Arkaisk og skulpturel, men arkaisk og skulpturel på en neoneoklassisistisk måde som hos for eksempel Anne Marie Carl-Nielsen eller Astrid Noack.



Omridset af fløjtespillerens ryg gentages som en rytmisk forlængelse af himlens abstraktioner, og der er generelt en fornemmelse af både rytme og lyd i de modernistisk udseende abstraktioner over fænomener, der ikke sådan umiddelbart lader sig gengive i billeder: himmellegemers vibrationer, musik og universets sitren. Der spilles både ud af fløjten, ud af slangerne og ud af universet.



Foto: Christian Schmidt-Rasmussen / galleri KANT Christian Schmidt-Rasmussen: Leaving Home, 2018

Christian Schmidt-Rasmussen: Leaving Home, 2018 Foto: Christian Schmidt-Rasmussen / galleri KANT

Den modernistiske og arkaiske vibe findes hele udstillingen igennem. Tre drengebørn svæver i værket ’Leaving home’ i et kosmisk mørkt og guldprikket himmelhav over et rødt blødende vandspejl med en sejlbåd uden mast. Et andet sted ses tre drenge badende i et rødt, hvidt og blåt univers, der domineres af gengivelser af lysets brydning i øjet i formationer a la Hilma af Klint eller Olga Rozanovas russiske avantgardeeksplosioner.





Vil udstillingen fortælle noget?

Og hvor malerierne hele tiden befinder sig et sted imellem den konkrete figuration og abstraktionerne, som låner fra diverse avantgardetraditioner, er det, som om udstillingen vil fortælle noget, der på samme tid er meget konkret og meget abstrakt. Her findes et uomgængeligt og personligt narrativ omhandlende tre kroppe, steder og tilstande – en personlig historie om igennem livet at blive skabt igen og igen. Som nogens far. Som nogens mand. Som kunstner måske. Virkeligheden er altså til stede i værkerne, men den serveres i et stiliseret og renset formsprog som et forsøg på springe ud af det private rum og ind i en universel fortælling.



Tager man forbi kunstnerens anden aktuelle udstilling i Møstings Hus på Frederiksberg, kan man se, hvordan figurerne fra malerierne også tager springet ud af maleriets to dimensioner og optræder i 3D som en art kulisseskulpturer. De to udstillinger er født ud af hinanden, fornemmer man, og det giver mening at se begge udstillinger.



En figur, der hos Galleri Kant danser diskret i et maleri, ligger her i det lavloftede udstillingssteds største rum som en gigantisk robotagtig og maskinel sprællemandslignende figur, sat sammen af bemalet papir, pap og karton. De røde og blå cirkler fra malerierne findes også her og figurerne rækker – måske på grund af udstillingens teater- og kulissepræg – tilbage til Bauhaus og Oskar Schlemmer. De enkelte skulpturkollager er som figurmaskiner, sat sammen af små pinde med geometrisk pynt drysset ud over det hele.

En figur, som er halvt hund og halvt menneske, strækker sig mod loftet, en person spiller fløjte, og slangerne danser. Hvor der citeres lovlig meget fra den modernistiske arv med den omtalte geometriske pynt, elsker jeg det væld af øjne, som er tegnet på figurerne, og som uden at følge anatomisk logik trækker projektet i en forfriskende surreel retning: ud af den stive og arkaiske modernisme og ind i et splattet og udflydende syretrip.

Og det er udstillingernes måde at efterstræbe det arkaiske på, der efterlader mig lidt undrende.

Om at være far

Christian Schmidt-Rasmussen har ellers som kunstner et sympatisk observerende blik og har igennem mange år malet med stor empati fra og i det postindustrielle landskab i Københavns Sydhavnskvarter. Og senest er han i værker og tekst stormet ind i katastrofen som grundvilkår for livet i dag.



Foto: Christian Schmidt-Rasmussen

I de to udstillingers formidlende tekster kan jeg læse mig til, at arbejdet for kunstneren blandt andet har drejer sig om det at blive far. Og om det, at barnet vokser sig voksent. Disse personlige erfaringer og erkendelser er for mig at se spændstige og interessante. Men når projektet bliver for ivrigt efter at invitere ind i universelle versioner af det private, lukker de desværre lidt ned for mig.





Men samtidig er det også befriende og energifuldt at befinde sig i de to udstillinger. Værkerne er ikonisk stærke og insisterer på at trække os ud af sydhavnshverdagen og økokrisen, og som små molekylære begyndelser indeholder de både energi (eksplosioner), ånd (svævende mennesker), musik (fløjter) og bevægelse (dans).