Stor udstilling i Aalborg ligner ikke noget, man kan have set andre steder. Nogle vil måske ligefrem rase og mene, at det slet ikke ligner noget

Et museum som Kunsten i Aalborg bør man især besøge for at få lige den oplevelse, man ellers aldrig ville få. Og det, der lige nu vises i Aalborg, ligner ikke noget, man kan have set andre steder. Måske vil nogen ligefrem rase og sige, at det slet ikke ligner noget, sådan at arrangere en udstilling som netop ’This Success/This Failure’.













Kunstanmeldelse Tino Sehgal: This Success/This Failure. Kunsten, Aalborg. Til 25. nov.

Den aktuelle kunstner på Kunsten, Tino Sehgal, byder virkelig på overraskelser. Når man går hen til billetsalget og siger det, man plejer at sige, svarer receptionisten det, som han eller hun plejer at svare. Derefter kommer så tilføjelsen, som også er overraskelsen. Det er en overskrift fra en af dagens aviser. Han siger f.eks. »’Spekulanter forsøgte at gentage svindel med udbytteskat’«. Derefter følger navnet Tino Sehgal. Og så titlen på kunstnerens værk: ’This is NEW’, og til sidst året, der daterer det: 2003.

Det, vi lige har mødt, er det første af fire værker af denne tysk-indiske kunstner. Værkerne kan ses, men må hverken fotograferes eller filmes. Disse kategoriske forbud og krav konstituerer Sehgals særlige måde at lave kunst på, en kunst, der låner fra minimalisme, konceptkunst, performance og eksperimenterende teater.

Og hvorfor minimalistisk? Jo, for til udstillingen – som er Sehgals første i Danmark – er der hverken noget katalog, nogen plakat eller noget andet, der kan fastholde eller formidle værkerne. Derimod må man gerne tale om dem eller beskrive sin oplevelse af dem. Som her!

Pludselig bryder kustoden ud i sang

Som gæst fortsætter man sin vandring gennem Kunsten. Netop som man synes, at alt dog er, som det plejer, opdager man midt på gulvet et par, en mand og en kvinde, der ligger og omfavner hinanden. Umiddelbart ser situationen så intim ud, at man af ren blufærdighed kvier sig ved at træde nærmere. Der er i den grad kommet bevægelse i kunsten, for de dansere, der udgør Sehgals værk ’Kiss’, bevæger sig også, men langsomt, som i slowmotion. Når man ved, at dette værk har denne titel, ’Kiss’, selv om der ikke findes noget på tryk om det, skyldes det kun de optrædende. Midt i deres omfavnelse udbryder de pludselig: »Tino Sehgal. ’Kiss’«. Og så årstallet 2003.

For så gammel er denne bevægelige skulptur, som bl.a. MoMA (Museum of Modern Art) har erhvervet rettigheder til! Det er netop det, der adskiller Sehgals værker fra andre aktioner eller performanceværker. Man kan købe dem, ved at man erhverver retten til at opføre dem efter kunstnerens instrukser. Men de er immaterielle! Det eneste materielle er de menneskelige kroppe, der realiserer værket ved at genkalde sig det – og animere det.

Forlader man ’Kiss’ og går videre til de små køjer med ældre dansk kunst, bliver man mødt af en kustode iklædt museumspersonalets karakteristiske sort-hvide uniform. Og pludselig bryder hun ud i sang. Hvad hun synger, får man ikke straks fat i. Men det er kunstnerens navn og værkets titel: ’This is Propaganda’.

Hvis man vender tilbage til museet, et par dage efter eller blot nogle timer senere, vil man kunne opleve de samme tre værker, der er nævnt, blot opført af andre aktører. Også de nye aktører siger eller synger det, som det forrige kuld gjorde: kunstnerens navn, værkets titel og årstal.