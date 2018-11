Klumme: De krænkelsesparate er i offensiven, og derfor ville ingen turde udgive en bog som 'Fritidsindianer' i dag Selv på landets største universitet skrider dømmekraft og proportioner, selv om det burde være nemt at se forskel på voldelig, chikanerende og åbenlyst stødende adfærd, skriver litteraturedaktør Jes Stein Pedersen i denne klumme.

Forleden fandt jeg i reolen bogen ’Fritidsindianer’ fra 1994. I den kan man lære, hvordan man syr mokkasiner, laver tomahavker, fredspiber, buer og pile, hovedprydelser og meget andet. Bogen, der er skrevet af amerikaneren W. Ben Hunt og rigt illustreret, er et overflødighedshorn af indianerkultur og -kreativitet.

Jeg købte bogen, dengang min første søn var på vej. Indianerne havde i min egen barndom altid spillet en stor rolle. De var de bedste, og i vores lege ville de fleste helst være indianere, for vi vidste godt, at de hvide, cowboyerne, havde taget deres land, og derfor var de onde. Vi kendte de forskellige stammer, kunne skelne mellem prærie- og kystindianere og var fortryllede over den mulighed, indianerne gav os for at klæde os ud, bruge vores kroppe, anvende knive, træne bueskydning etc.

Som dreng læste jeg masser af indianerbøger, Edward S. Ellis, Georg Dahl, J. Fenimore Coopers klassikere selvfølgelig, og fik i 13-års alderen ’Lange Lanse’, en indianerhøvdings selvbiografi, og det var første gang, jeg læste noget, en vaskeægte indianer selv havde skrevet. Senere gik folkemordets reelle opfang for alvor op for mig, og jeg har senere besøgt adskillige indianerreservater i USA og erfaret, hvor skidt efterkommerne efter Nordamerikas oprindelige befolkning har det.

Jeg er enormt glad for, at jeg fandt ’Fritidsindianer’, og fryder mig endnu en gang over, hvor detaljeret og pædagogisk bogen forklarer, hvordan Nordamerikas oprindelige befolkning levede. Da mine drenge kom til verden, snittede jeg dolke til dem, deres mor syede læderbukser og veste med frynser, vi lavede fjerprydelser, det var skønt.

Nu da min ældste søn og hans kæreste venter barn, har jeg store planer om, at den lille skal introduceres til fritidsindianerlivets herligheder. Komplet med svedehytte, tipi-overnatninger i skoven, bueskydning og måske også lidt pemmikan.

Kan en bog som ’Fritidsindianer’ blive udgivet nu? Næppe. De krænkelsesparate er i offensiven, og selv på landets største universitet skrider dømmekraft og proportioner, selv om det burde være nemt at se forskel på voldelig, chikanerende og åbenlyst stødende adfærd, som naturligvis skal forbydes , og legelyst og indlevelse på den anden.

På Københavns Universitet er udklædningskategorien ’indianer’ nu bandlyst, fordi det er en ’stereotyp’.

Jeg hørte, Geronimo hjælpe mig, debattøren Henrik Marstal sige i Deadline, at man i almindelighed bør fravælge udklædning, der henviser til kultur, etnicitet og religion. Men dyr er o.k., sagde han, mens Frederik Stjernfelt, den venlige mand, forsøgte at tage det roligt.

Men Dansk-indiansk Forening holder fast! På nettet kan man se glade danske medlemmer, der er klædt ud som indianere, og læse om deres inspiration og kærlighed til indiansk kultur. De gør det bare.

Franz Kafkas skønne lille tekst ’Ønske om at blive indianer’ må man forhåbentlig gerne læse på universitetet :

»Hvis man dog bare var indianer, straks parat, og på den løbende hest, skråt i luften, bestandig skælvede kort over den skælvende jord, indtil man slap sporerne, for der fandtes ingen sporer, indtil man smed tøjlerne, for der fandtes ingen tøjler, og knap nok så landet som glatmejet hede foran sig, allerede uden hestehals og hestehoved«.