Hvorfor skal vi vide, hvilke møbler de havde i stuen som børn?: Eksklusivt interview med Britta Nielsens døtre kom ikke med noget eksklusivt

Britta Nielsens døtre, Samina(tv)og Jamilla Hayat i forbindelse med interview i programmet "Brittas døtre taler ud". Kanal 5 bringer onsdag den 14. november 2018 kl.21 et interview med den svindelsigtede Britta Nielsens døtre, der også er sigtede i sagen, og som indtil nu har været underlagt navneforbud. Interviewet kan også ses på Dplay.dk. Samina og Jamilla Hayat er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. **Billedet er kun til redaktionel omtale i forbindelse med programmet "Brittas døtre taler ud". Billedet kommer fra tredjepart og distribueres udelukkende som en service for brugerne af Ritzau Scanpix**. (Foto: Discovery Networks Danmark/"Brittas døtre taler ud"/Ritzau Scanpix)