Søs Egelind fylder 60 i dag: Man skulle have været både døv og blind for ikke at se, hvilken vej hun ville. Og den vej kom hun I sin karriere har Søs Egelind vist blik for de skæve eksistenser, og selvom hun ofte har serveret dem karikeret, har hun også været loyal over for rollerne.

60i dag. Blikket for eksistensen og især den skæve eksistens er Søs Egelinds varemærke. Og humor hendes grundtone.

Og med de redskaber, tilsat charme og en mere end gennemsnitlig dosis indlevelse, har hun lagt publikum ned i en forrygende karriere, som har rakt fra sort tragedie til sort komik og fra fint tegnede karakterroller til satire og rablende galskab.

Hun har kastet sig over dirigentfaget i DR-programmet ’Maestro’, som hun vandt med stokken svingende foran hele DR SymfoniOrkestret. Hun vandt også en kokkekonkurrence, og hun har svinget sine lange ben i tv-programmet ’Vild med dans’.

Søs Egelind blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1982 og sprang ifølge anekdoterne ud som komisk talent på afbud i et Jarl Friis-Mikkelsen-talkshow.

Det er altid sjovt at sætte sig ind i noget, man ikke selv er. Det er en slags fastelavnstrang Søs Egelind

Længe inden havde hun dog underholdt familie og venner med sine mange roller og stemmer, blandt andet trænede hun allerede som barn i skuespillerfaget, når hun agerede radiointerviews og selv lagde stemmer til samtlige figurer for sin bror hjemme i børneværelset i Silkeborg.

Når man som denne signatur har gået på samme gymnasium i Silkeborg som hende og i de samme år, skal man da også have været døv, blind og følelsesforladt for ikke at have mærket, hvordan hun rakte ud over scenen i revyer og skoleforestillinger, også dengang med sans for karakterbåren satire og sære karakterer.

Ingen var i tvivl om, hvilken vej Søs ville. Og det kom hun.

Hun brød igennem som Rita i Betty Nansen Teatrets turnéversion af ’Lærenemme Rita’ i 1984, og hun har spillet med i en række danske film, tv-spil og teaterforestillinger siden.

Da hun gik på teaterskolen i slut-70’erne og start-80’erne, var det samfundskritiske drama på plakaten, og det var god skik at ville redde verden. Revy og komedier var noget, man opfattede som borgerlig virkelighedsflugt og så ned på.

Men det blev komikken, Søs Egelind kom til at markere sig med.

Hun er kendt for tv-satirer som ’Flemming og Berit’ og ikke mindst ’Kongeriget’, som hun lavede sammen med Jens Folmer Jepsen samt makkeren, siden de lavede ’Latterens lange arm’ i 1992, Kirsten Lehfeldt.

Her viste Søs Egelind sit blik for de skæve eksistenser, og selv om hun serverede dem i karikeret udgave, og de ofte var eksistenser ude fra samfundets overdrev, var hun loyal over for sine roller og spillede dem, så publikum kunne ane mindst et gran af sig selv hele vejen igennem.

Det gjaldt også hendes rolle som den egoistiske, dovne lilla DSB-herrebamse Harry. Søs Egelind lagde stemme til Harry i næsten 100 reklamefilm for DSB fra 2000 og over 10 år frem, hvilket i sig selv er noget af en bedrift, og den blev måske lige toppet, da hun i de første versioner af animationsfilmen ’Otto er et næsehorn’ fra 2013 indtalte ti forskellige stemmer: Så havde animatorerne i Kina noget at tegne til ...

»Det er altid sjovt at sætte sig ind i noget, man ikke selv er. Det er en slags fastelavnstrang, en trang til at være nogle andre, som er hele magien i det«, har hun sagt i et interview.

Og Søs Egelinds fornemmelse for at bemærke, opsamle og dyrke folks tics og talemåder er i særklasse.

Hun har optrådt i et utal af fantastisk uklædelige parykker og falske tænder, og hun har iført sig ølbas og bodegavom

Hun kan gengive et kast med hovedet eller et strøg med hænderne ned gennem slikhåret, så vi alle husker, at hende der – eller ham der, for imitationskunsten er ikke begrænset til ét køn – har vi set i køen i Føtex, eller sidst vi var på Mallorca.