DR får kritik for rygning i 'Herrens veje': »Det kunne være rart, hvis vi ikke for licenspengene betaler for at uddanne nye rygere« Det inspirerer særligt unge, når de i tv-serier som DR's 'Herrens veje' ser veluddannede akademikere ryge masser af cigaretter, siger eksperter. DR afviser kritikken og minder om, at de har kunstnerisk frihed.

Emilie ruller cigaretten mellem hænderne. Sætter den i munden og læner sig fremover, hvorefter manden siddende overfor tænder cigaretten med sin lighter.

»Man må ikke ryge på et hospital«, siger kræftlægen Emilie.

Scenen er blot en af mange i DR-dramaserien 'Herrens veje', hvor tre af hovedpersonerne - Emilie (Fanny Louise Bernth), Christian (Simon Sears) og Amira (Camilla Lau) - ryger. Og det er et problem, mener Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse og direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

I et debatindlæg i Politiken tirsdag kritiserer han, at de tre førnævnte karakterer »ryger konstant«.

»Når folk - særligt børn og unge - møder de her unge, lækre og veluddannede rollemodeller på tv, så inspirerer det dem«, siger Morten Grønbæk.

Morten Grønbæk påpeger, at de tre karakterer alle er veluddannede akademikere. En befolkningsgruppe hvor kun omkring syv procent ryger til dagligt. Derfor er karaktererne meget lidt repræsentative for, hvordan det faktisk ser ud.

Hvis nu manuskriptforfatterne og instruktørerne har valgt, at rygningen er et godt greb til at fortælle noget om en karakter, skal man så ikke blande sig uden om?

»Det er ikke mit job at blande mig i de kunstneriske valg. Men jeg synes godt, man kan spørge, om man ikke kan være mere nuanceret i sin fremstilling af det, man gerne vil fortælle. Man kunne fortælle det anderledes. Jeg vil gerne plante ideen i hovedet på manuskriptforfatterne, at det her betyder meget for, om unge begynder at ryge«, siger Morten Grønbæk.

En mulig løsning kunne ifølge Morten Grønbæk være at indføre nogle overordnede retningslinjer i forhold til rygning på tv.

»Det kunne i hvert fald være rart, hvis vi ikke for licenspengene betaler for at uddanne nye rygere«, siger han.

Det har betydning for antallet af syge

Debatten om rygning på film og tv og dets betydning for seerne er langt fra ny. I foråret blev det problematiseret, at skuespillerne i DR-serien 'Liberty' røg rigtig meget. Dengang forklarede DR blandt andet valget med, at det foregik i en tid, hvor antallet af rygere var højere end i dag.

Det skjold kan 'Herrens veje', der foregår i nutiden, ikke gemme sig bag.

En af dem, der i foråret kritiserede 'Liberty', var Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforbyggelse hos Kræftens Bekæmpelse. Hans kritik fra dengang gælder også for 'Herrens veje'.

»Jo flere helte, der ryger, jo mere populært og normalt bliver det at ryge. Alt andet lige medfører det, at der er færre, som forsøger at holde op«

Amerikansk forskning viser, at sandsynligheden for at ryge er større, jo flere film med rygescener man har set. For selv om de fleste i dag er klar over, at rygning er skadeligt, mener Niels Them Kjær stadig, at rygning på film inspirerer seerne til at blive ved eller begynde.

Han efterspørger mere eftertænksomhed i film- og tv-branchen.