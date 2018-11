Læge: Hvorfor ryger Emilie, Christian og Amira så meget i ’Herrens veje’? Det bekymrer mig, at jeg ser flere og flere film- og tv-karakterer med en smøg mellem fingrene.

Jeg harbidt mærke i det søndag efter søndag:

De unge karakterer i DR’s ’Herrens veje’ ryger overraskende og helt uforholdsmæssig meget.

Den unge enke Emilie, der er kræftlæge på et hospital, ryger konstant. Det samme gør Christian, som er succesfuld selvindsigtsguru og forfatter, og hans kæreste, den smukke og driftige Amira, ligeså.

Det er påfaldende. Og ikke mindst stærkt bekymrende.

Hvert år dør over 13.000 danskere af tobaksrelaterede sygdomme, og endnu flere lider under følgerne af sygdomme som kol og kræft. De dør og lider ikke som gamle mennesker, trætte og mætte af dage. Nej, de må som 40- eller 50-årige tage en alt for tidlig afsked med børn, forældre og ægtefæller.

Det er tragisk, og derfor må og skal vi gøre en indsats for at bekæmpe – gerne helt udrydde – tobaksrygning.

Den kamp kan producenterne af film og tv passende være med til at kæmpe og tage et ansvar for.

Vi ved,at børn og unge påvirkes af rygning på film og tv. Det konkluderer Vidensråd for Forebyggelse i en ny rapport om forebyggelse af rygning blandt børn og unge.

Og et nyere systematisk forskningsreview sætter ovenikøbet tal på det og konkluderer, at hvis man udsættes for ’høj eksponering’ af rygning i film, er der 46 procents øget risiko for, at man overhovedet starter med at ryge.

Karaktererne Emilie, Christian og Amira tilhører alle det segment, de højt uddannede og ressourcestærke, der typisk ikke ryger.

Blandt danskere med en lang videregående uddannelse er det kun knap 7 procent, der ryger, blandt kræftlæger sandsynligvis endnu mindre. De er ikke filmens bad guys eller ubetydelige karakterer i et hjørne af handlingen. Nej, de er filmens hovedpersoner.

De er karakterer, der er i fokus, ser godt ud, er veluddannede og har styr på tingene. De er dem, man godt vil stræbe efter at være. Rollemodeller.

Så hvorfor ryger de?

Når en karakter i en film eller en tv-serie ryger, er det ikke tilfældigt. Så er det bevidst. Fordi cigaretten sender et meget tydeligt signal om den karakter, der har den mellem fingrene.

Ofte er signalet med cigaretten, at det skal vise en karakterbrist eller noget rebelskhed hos den, der ryger. Men er det virkelig ikke muligt at vise på anden vis?

Her vil jeg godt appellere til en lidt større opfindsomhed hos manuskriptforfattere og producenter. Og til deres ansvarsfølelse.

Jeg er selvfølgelig godt klar over, at producenterne ikke er sat i verden for at fremme folkesundheden, og at de ikke skruer tv-serier sammen med befolkningens sundhed for øje.

Men de har et ansvar for tobakspåvirkningen, uanset om de ønsker det eller ej, og de kan i allerhøjeste grad være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. De kunne for eksempel skele

til den række af supermarkedskæder, der i løbet af sommeren tog skridtet og fjernede tobakken fra de synlige butikshylder. Det var ikke lovbestemt, desværre. Nej, det var et initiativ, de tog af egen drift, til trods for at det koster dem omsætning.

Det kunne producenter af film og tv-serier sagtens lægge sig i slipstrømmen af. De kunne tage det ansvar på sig, som de måske, måske ikke, er bevidste om, at de har, og arbejde med ikke at eksponere deres seere for cigaretter og tobak.

Og jeg taler faktisk ikke bare til DR, men til alle producenter af film og tv-serier.

Jeg kan i sagens natur ikke vide, hvordan cigaretterne er havnet i fingrene på Emilie, Christian og Amira. Kan det være et tilfælde? Er det, fordi det står i manuskriptet og er påkrævet for at kunne tegne et fyldestgørende billede af, hvem de er i serien?

Eller er det, fordi tobaksindustrien har en finger med i spillet? Det sidste ville være en oplagt forklaring for eksempelvis den kommercielle streamingtjeneste Netflix, der i øvrigt også er blevet kritiseret for at vise alt for megen rygning i serier med en høj andel af unge seere.

Men jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle være forklaringen, hvad angår ’Herrens veje’, al den stund at det er vores licensfinansierede public service-station, der viser serien.

Eller hvad?