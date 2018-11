Whistleblower fik en check på 618 mio. kr. af den amerikanske stat. De penge skal være ham vel undt

Whistleblowing er i vælten. Ofte er det fremragende. Lyssky affærer kommer for en dag. Ulovligheder afsløres.

Medierne elsker og dyrker af gode grunde den stærke grundfortælling om den modige kilde. Nogle af den vestlige verdens bedste medier har – ofte i prisværdige samarbejder – brugt whistlebloweres materialer og tips til store afsløringer. Alt fra hvidvask til skattesvindel og fra korruption til overvågning er blevet blotlagt. Bag står jævnligt den brave kilde, der sætter liv og karriere på højkant.

Mediekommentar

Jacob Mollerup (billedet) og Søren Schultz Jørgensen skriver på skift en klumme om ugen. Mollerup har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Whistleblowing omtales i alle mulige sammenhænge, og den positive ladning og de åbenlyse fordele har betydet en markant vækst. Formelle systemer er (også på EU-plan) lovpligtige – blandt andet i reguleringen af den finansielle sektor – og bruges også helt frivilligt som redskaber i hundredvis af organisationer og virksomheder. Dels fordi ledelser gerne vil have en kanal til at få kendskab til alvorlige problemer i organisationen, dels fordi det er en måde at håndtere det snavsede vasketøj inden for egne fire vægge.

Der er gode grunde til at gå videre ad de veje og gøre ordningerne bedre. Men der er også grund til at huske, at whistleblowere ikke altid bare er helte. Ofte kommer der både skidt og kanel ud af fløjterne.

Lige netop det er grundpensum for enhver journalist, der arbejder med anonyme kilder. De skal vide, hvor forskellige arketyper vi har med at gøre.

For det første er der netop den uegennyttige, oprigtige og samfundsbevidste. Manden eller kvinden, der står frem, selv om de ved, at den personlige pris kan være høj. Vores ideal og helt.

For det andet er den økonomiske egoist i form af den kalkulerede whistleblower, der først og fremmest forfølger sin egen økonomiske interesse. Det kan være at bruge den amerikanske lovgivning, hvor for eksempel hjælp til at afsløre skattesnyd kan give den konkrete whistleblower en andel i samfundets gevinst.

En tredje type kan vi for nemheds skyld kalde hævneren, der mest af alt er whistleblower for at kaste smuds på en konkurrent eller en personlig fjende. De findes også som betalte aktører.

En fjerde type er bekenderen. Det er aktøren, der selv har været central og aktiv i et stærkt angribeligt projekt, men nu vælger at gå til bekendelse for at få lettet sin samvittighed og også for også at finde en juridisk holdbar vej ud af suppedasen. Det er den slags, der i nogle juridiske systemer giver stor rabat hos anklageren.