Guide til mesteren af pangfarver, splat og stilfulde menneskeofringer: Fem Argento-film, du skal se I anledning af at kulthittet ’Suspiria’ fra 1977 har fået et remake, guider Eini Carina til fem hovedværker af filmens ikoniske instruktør, italieneren Dario Argento. Alle filmene kan ses i Grand i København i november og december.

At se en Argento-film er først og fremmest en sanselig oplevelse: Man skal ikke tænke og føle for meget, man skal bare overgive sig til det buldrende billedsprog, det bragende lydspor og den virtuose skamløshed.

Filmene er fulde af mord, men mordene er stiliserede; de skal ikke fremprovokere en følelse, de er mere som hedenske ritualer, ofringer af mennesket, i erkendelse af at der findes noget, som er større end det: skønheden og grusomheden i den kultur, som mennesket har udviklet i forlængelse af naturen.

Foto: Seda Spettacoli

1. Suspiria (1977)

Der er noget tidløst over denne kultklassiker om en okkult danseskole, som løfter den op over Argentos øvrige værker. Heksemytologien passer særlig godt sammen med Argentos æstetiske besættelse. Denne besættelse udfoldes fuldt ud i dette mesterlige farveorgie af et overnaturligt voldsepos.

2. Profondo Rosso (1975)

’Giallo’ er en særlig italiensk B-film-variant af thriller-horror-film med mystiske elementer. Argento perfektionerer genren i dette hovedværk med krimien som billede på paranoid skizofreni, fyldt med psykedelisk interiør, mystiske mordere med læderhandsker, overnaturlige fænomener og kvinder, der penetreres af glas til lyden af synthprog.

3. Tenebrae (1982)

Med fornyet selvbevidsthed vender Argento tilbage til Giallo-genren med dette stærkt selvrefererende værk, der er nærmest demonstrativt blottet for narrativ fremdrift som andet end transport fra mord til mord. Her udpensles Argentos yndlingstemaer: freudiansk psykologi, publikums voyeurisme og feticheringen af vold og død.

4. Phenomena (1985)

Jennifer Connelly spiller en kostskolepige, som kan kommunikere telekinetisk med insekter. Filmen udspiller sig i et schweizisk bjerglandskab og er fyldt med fascination af insekternes betvingelse af menneskets kød og Argentos kærlighed til det heksede. Læg dertil, at en chimpanse spiller en bærende rolle (og bed Connellys finger af under optagelserne!).



5. Opera (1987)

Fiktion og virkelighed smelter sammen i fortællingen om denne films frembringelse. Den er baseret på Verdis efter sigende forbandede Macbeth, oh, det var da også denne thriller om mord i en opera, der endte med at markere afslutningen på Argentos storhedstid. Alt gik galt under optagelserne, og filmen floppede fælt og sendte Argento ned i en depression. I dag har filmen fået fornyet kultstatus for sit formørkede udtryk.

