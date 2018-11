Spanier fortolker dansk klassiker: 'Kongens badutspring' sprang både over, hvor gærdet er lavest og højest 'Kongens fald' er blevet til 'Kongens badutspring', mens de andre danske klassikere har fået mere ydmyge svar et år, hvor berøringsangsten forsvandt

Selvfølgelig skulle Peter Plaugborg have spillet Mikkel Thøgersen. Ikke bare den modsætningsfulde fysik med de lange storkeben monteret under en krigers brutale overkrop synes at diktere det. Også det forbitrede drag, han kan fremmane om sin mund. Som født til en stridbar knebelsbart.

Alligevel valgte han åbenbart at vende ryggen til ’Kongens fald’. Til måske den eneste chance for at spille sit livs rolle. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men hans fravalg forekommer mig at være det mest mikkelske ved den storslåede spanske cirkusforestilling ’Kongens badutspring’.

Normalt ville man have klappet i sine små buttede danske hænder over, at en berømt spansk instruktør som Carlus Padrisse kunne overtales til at sætte en gammel dansk roman op, som var der tale om en Nordens ’Don Quixote’.

Men det er bare noget andet med ’Kongens fald’. En del af årsagen er, at Tom Kristensens karakteristik har redet alle drømme om en dramatisering som en mare. Den sandeste bog, der er skrevet om det danske sind. Hvem pokker tør give sig i kast med det?



Ikke nogen før nu, men i 2018 bliver de mest definerende danske romaner fra begyndelsen af 20. århundrede dramatiseret uden berøringsangst.





’Pelle Erobreren’ har Bille August jo for længst filmatiseret med succes i 1987, og så længe man holder sig til første bind, er det en god gammeldags historie om brutal udnyttelse af almuen. Musicalopsætningen på Østre Gasværk med kedelige svenske sange og en gæv Lassefar havde ikke meget andet end flot lys at føje til.



Danmark skuffede som slaraffenland for indvandrerne Lassefar og Pelle. Det er bestemt en grund til at tage den op i et Danmark, der gør sig så stor umage for ikke at fremstå som et slaraffenland for andre end turister. De skuffede forventninger skal være deres, ikke vores. Er det den nye historie om det danske sind? I så fald er pointen hurtigt afleveret.

Foto: Ivan Boll 'Kongens fald' er den sandeste bog, der er skrevet om det danske sind, mener Kim Skotte, der opfordrer til en filmatisering. Og skuespiller Peter Plaugborg er ifølge Kim Skotte selvskreven som Mikkel Thøgersen.

’Kongens fald’ og ’Lykke-Per’ er de to store romaner om det danske sind fra begyndelsen af 20. århundrede. Pludselig tør man lave dem. Måske er ’det danske sind’ blevet et begreb, der ikke længere vækker hverken ærefrygt eller interesserer som andet end effektiv politisk kæphest.

Mikkel og Pontoppidans Per er idealister, der skuffes af livet og reagerer ekstremt. Per er drevet af en ambition om at drive det til noget. Han skal ene mand fremadrette samfundet, så han ikke en dag skal se tilbage på sig selv som »et halvt menneske, en Sidenius«.





Få nu den film lavet!

Mikkel er den fattige teolog og elsker på afstand, der giver sig verdens tummel i kast. Som i både krig og kærlighed tyr til vold og hævn uden lyst eller glæde. En vrangvendt skæbne, hvor alle drømme forløses bittert. Denne blanding af det sentimentale og det brutale, der gang på gang genopliver Mikkel ved at vende kærlighed til had.

Kan vi i caffelattedemokratiet spejle os i fortællingen om Mikkel og hans konge, der lægger ud med blodig handlekraft, men ender med grebet af tvivl at sejle frem og tilbage over Lillebælt, mens hans stjerne daler, og han falder? Denne brutale drømmer konverteret til tragisk tvivler ligner som magthaver ikke nutidens skråsikre pragmatikere synderligt.

Mikkel voldtager Ane Mette for at hævne sig og udjævne et mørkt regnskab med Otte Iversen. I bogens indre poetiske verden med må man tage det til sig. Iscenesat så udvendigt, som det sker i Padrissas tableauer, tænker man uvilkårligt: Sikke en idiot!