Birthe Kjær styrer stadig festen efter 50 år: »Kulturpaverne i København aner ikke en brik om, hvad der foregår i Sønder Alslev forsamlingshus«

Hun ser ikke ud til at ærgre sig over, at en sær tekst om en rød båd er blevet repertoirets flagskib, eller at stampublikum stadig har fødselsår fra 1960-70’erne og bagud.

»Jeg udfordrer mig selv ved også at give dem noget, de ikke forventer«, siger hun og nævner fra showets repertoire Nat King Coles jazzede ’Orange Colored Sky’ og Kaj Munks ’Den blå anemone’.

»Og ellers får de, hvad jeg tror, at de gerne vil have, og jeg kan mærke, at de bliver glade«.

Brecht uden Birthe

Men i sit jubilæumsshow fortæller hun også, at det ikke altid har været sådan: Nogle ville hverken have hende eller Dansktoppen. Publikum i Helsingør ved, hvad hun taler om, og hun får bifald, da hun lufter det fra scenen:

»Der var en periode, hvor vores genre var lidt ildeset. Det var underlødigt, syntes man«.

De omtalte »nogle« var især Danmarks Radio, og perioden var især 1970’erne. Også Politiken var længe om at vride en anmeldelse ud, minder hun om, men især tv-underholdning blev, synes hun, pludselig ensbetydende med »noget fint Hov Hov-satire og skuespillere, der sang Brecht«.

Pop blev hånet som letbenet eller ligefrem ligegyldigt eller som tynd virkelighedsflugt i en tid, der råbte på revolution og oprør. Fra at have været smilende og tilbagelænet ryger Birthe Kjær helt frem over tallerkenen med hønsesalat, da hun serverer sin svada:

»Så sidder der sådan nogle kulturpaver i København, som ikke aner en brik om, hvad der foregår i Sønder Alslev forsamlingshus, og dikterer, hvad underholdning er!«.

Og pop var det ikke:

»Vores genre blev holdt ude, og jeg har aldrig forstået det, for det var en genre, mange kunne lide. Den gennemsnitlige befolkning kom jo til baller på kroer og forsamlingshuse – og det er vel også dem, man laver fjernsyn for«, siger hun.

»Men DR ville ikke lade folk opleve det«.

Hvorfor tror du, at det var sådan?

»Jamen, øh ... Det var jo ikke noget musik, som ... Det havde ikke ...«, begynder hun og slår så ud med armene og hæver de fint optegnede øjenbryn:

»Jeg ved det ikke. Og jeg forstår det ikke«.

Havde det at gøre med, at I stod for virkelighedsflugt i en tid med fokus på samfundskritik?

»Tror du, at det havde med det at gøre? Men det er da pinligt at udelukke de store dele af den almindelige befolkning, der gerne ville høre det«.

Man kan vel sige, at lige uden for Kulturværftet brænder kloden. Social ulighed, klimaforandringer, krige ... Og der synger du om at gå til bal uden trusser. Hvad tænker du om det?

Birthe Kjær holder en tænkepause, inden hun svarer:

»Vi kan ikke konstant tænke på alle de forskrækkeligheder, der sker i denne – nogle steder forfærdelige – verden. Livet har så mange sider«.

Vi lever i et smørhul, konstaterer hun:

»Man kan blive helt flov over, hvor godt vi har det, når man læser om, hvad der sker af forfølgelser andre steder. Men det skal jo ikke forhindre os i at nyde det og have det godt. Vi skal forsøge at ændre ting til det bedre og hjælpe i den store verden. Men skal man have det dårligt, fordi andre har det dårligt?«.

Hun svarer selv:

»Det behøver man ikke, vel?«.

Du kunne vælge at forandre gennem dine sange?

»Ja. Men det har aldrig været mig«.

Da Birthe Kjærs samtidige kolleger sang protestsange mod magt, merværdi, plutonium og udnyttelse af arbejderklassen, var Birthe Kjær, som selv var fra den klasse, på farten i sin egen løsrivelsesproces.

»Jeg var ingen frontkæmper og bliver det heller aldrig. Jeg levede en helt anden ungdom. Jeg var ingen hippie, og dem, jeg mødte i branchen, var det heller ikke. Og jeg tror, at jeg var den sidste, der smed bh’en«, smiler hun.

I stedet gik hun op i »at være professionel og flytte hjemmefra og købe hus«.

»Det betød enormt meget for mig, at jeg pludselig havde friheden til at være mig selv«.

Foto: Andreas Haubjerg

Trangen til at være fri og selvstændig vender hun tilbage til flere gange. Og hun har i en meget tidlig alder været i stand til at forsvare retten til at være sig selv og bestemme over eget liv og egen krop. Da hun var 14 år »og lige havde fået lov at gå med nylonstrømper«, oplevede hun noget, der i dag ville blive katalogiseret under hashtagget #MeToo.

Hun blev kørt hjem fra en koncert af »en stor tyk mand« på omkring 40, og det skete, da de holdt foran gadedøren.

»Pludselig lagde han sin hånd på mit lille, spidse pigeknæ og sagde: »Jeg må have lov til noget, jeg længe har haft lyst til«. Og så ville han kysse mig!«.

For en tid, hvor etiketten foreskrev unge piger at indordne sig mænd og ikke mindst mænd i højere positioner, reagerede den unge pige bemærkelsesværdigt kraftfuldt. Hun råbte op og stormede hjem for at søge tilflugt hos sine forældre.

»Gu’ må De ej!«, råbte hun.

Hun kan stadig more sig over, at hun gik op i at huske sit »De« i en situation, hvor der ikke var respekt fra den anden side. Men hun synes ikke, at overgreb er noget at pjatte med, og hun hilser #MeToo velkommen. Bare det ikke går ud over flirten:

»Vi skal chikanen til livs! Men det ville blive en kedelig verden, hvis mænd ikke måtte lægge an på en«.

10 graders justering

I Helsingør er Birthe Kjær og Feel Good Band nået til melodigrandprixerne og et af højdepunkterne i hendes karriere: Da hun vandt det danske grandprix med ’Vi maler byen rød’ og rejste til Lausanne, som hun malede rød-hvid med en flot tredjeplads. Videoklip på scenen viser en glad Birthe Kjær i guldregn, publikum mindes og jubler, og letter taget ikke der, sker det under videoklippene med Birthe Kjær som melodigrandprix-vært.

Vi ser et fraklip fra Den Røde Plads i Moskva, hvor Birthe Kjær forsøger at fortælle seerne, at pladsen både har været henrettelsesplads og samtidig markedsplads, »hvor man kunne se kålhovederne ...«. Så når hun aldrig længere. I en efterfølgende serie af klip ses en fnise-eksploderende Birthe Kjær, der forsøger at tage sig sammen og give den som professionel tv-vært, men sammenstillingen er for absurd, og når hun kommer til de kålhoveder, skyller en undertrykt latter frem, hver gang. Latteren smitter i salen. Også hver gang.

Det er efterhånden fem-seks timer siden, at Birthe Kjær parkerede sin bil udenfor for at holde lydprøver – efter lige at have støvsuget bilen hjemmefra, da hun »alligevel var lidt tidligt på den«. Ikke meget diva over det. For det her er Danmark, som hun siger.

Foto: Andreas Haubjerg

Hun kører selv og kommer altid i ekstremt god tid: Hun er professionelt perfektionistisk og vil være forberedt, fortæller bandets keyboardspiller og kapelmester, Ronnie Flyvbjerg, da han og Birthe Kjær og de andre inden koncerten har spist aftensmad i en lounge over scenen.

»Hun har prøvet det så mange gange før, men hun er ambitiøs«, siger han.

»Hun tager aktivt stilling til, at hun vil yde det bedste hver gang, og hun er professionel til fingerspidserne. Det kan virke diva-agtigt, at den lampe lige skal drejes 10 grader. Men man kan være sikker på, at det er, fordi hun har prøvet alt andet før«.

Men bag den glitrende blå facade er der en usikker Birthe Kjær, siger hun selv.

Hun virker ikke genert, når hun iført pudder, pailletter og lånte diamanter fra Mads Heindorf sejler ind på scenen, joker med guitaristen og har hele salen under kontrol.

»Men i bund og grund er jeg genert. Folk tror, at jeg er reserveret, men det er generthed. Med alderen og erfaringen har jeg bare fået en vis sikkerhed og lært at dække over det«.

Er du stadig usikker?

»Ja. Når der er noget, jeg ikke har prøvet før som sådan et show her, kan jeg blive ved at tænke: Er det godt nok? Indtil en eller anden eller tre eller fem begynder at rose det, er jeg usikker: Er det her sjovt? Bliver jeg tyk i den kjole? Alt muligt åndssvagt«.

Er den den pæne pige, der vil gøre det godt?

»Nej. Det er den perfekte pige, der vil være perfekt. Og som udfordrer sig selv hele tiden ved at stille sig nye opgaver«.

Da hun var ung, »ramlede verden sammen, hvis jeg glemte noget af en tekst«. Men hun kan stadig bruge timer på at analysere, hvorfor publikum begynder at snakke lige der i showet, og var de nu med?

»Selv om det overordnet er gået godt, kan jeg have det sådan, at det eneste, jeg tager mig med hjem, er den ene lille ting, der måske ikke gik så godt«.

Tilbage til livet

En oktoberdag i 2005 bliver Birthe Kjær mindet om, at man ikke kan male byen rød for evigt. Hun er ved at forberede sig til ’Vild med dans’ på tv, da hun får smerter i brystet og ryger af sted med ambulance. Fire stød skal der til, før hun får livet igen.

»Jeg kunne have endt mit liv som 57-årig. Der blev jeg meget bevidst om hele tiden at spørge mig selv, når folk vil have mig til noget, jeg er i tvivl om: Er det dét værd? Er det noget, jeg skal ødelægge min ellers glade dag med?«.

Hun har holdt pause i karrieren et par gange, og næste år gør hun det igen. Og hun siger aldrig ja til noget, der ligger mere end et år frem i tiden: Hun vil have friheden til at tjekke ud, når det skal til.

Fakta 3 yndlingssange »Jeg har altid haft det feel-good med ”Crazy” (indsunget af bl.a. Patsy Cline, red.) Jeg har aldrig selv indsunget den. Det er der så mange, der har gjort godt, så jeg ville kun kunne efterligne dem«, siger Birthe Kjær. »Nu undrer du dig nok, men … ”Nessum Dorma” (arie fra Giacomo Puccinis opera Turandot, red.). Når den kommer op i det der crescendo, får jeg det sådan, at jeg bare udånder: Huuuuh! Og får gåsehud«. »Og så vil jeg nævne en, der swinger, og det må blive Frank Sinatra og ”New York, New York”. Gud, hvor det lyder gammeldags det hele, gør det ikke?«. Vis mere

Foreløbig har hun ingen planer om at stoppe. Men har det en pris? Har karrieren kostet det liv, hendes tekster er bygget op om med drømmene om kæreste, kærlighed og redebyggeri?

»Det liv har jeg faktisk levet til en vis grad. Jeg har ikke fået børn, sådan blev det, og jeg kan ikke lige sige hvorfor. Men jeg ved godt, hvad jeg synger om«.

Har du oplevet den store kærlighed, som du synger om?

»Jeg har oplevet store forelskelser. Men som regel har jeg også udlevet dem. Mit liv som den, jeg er, har trukket mere. Og hver gang det ikke er gået længere med kærligheden, har jeg følt de der lænker løsne sig«.

Har det været en nødvendighed i dit liv, at der ikke var et bagland, der ville slå pløkker i?

»Jeg har selv bestemt, i hvor høj grad mit liv skulle handle om mit arbejde, og har ikke haft andre at tænke på. Sådan havde det jo nok ikke været i et ægteskab med børn. Men jeg er ikke gået glip af noget«, siger hun og beskriver sit tætte forhold til søsteren og hendes familie i Skanderborg.