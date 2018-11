Sidst jeg var syg, troede min mand, at jeg var konverteret til islam: Her er din guide til influenzasæsonen - om du er mand, kvinde eller mellemleder

Sidst jeg var syg, troede min mand, at jeg var konverteret til islam. Det forekom ham simpelthen at være den mest oplagte forklaring på den situation, han fandt mig i.

Midt om natten vågnede han ved en lyd. Han opdagede, at jeg ikke lå ved siden af ham, og da han trådte ud i gangen, fik han øje på mig: på hug med panden hvilende mod gulvet og armene udstrakt foran mig i bedestilling. Vi havde netop set serien ’Homeland’, hvor krigsfangen Brody var blevet løsladt og genforenet med familien hjemme i USA og i smug forlod soveværelset for at bede til sin nye gud, Allah.

I den drømmetågede tilstand, min mand var i, var logikken derfor: Nu var det mig, der var blevet radikaliseret og bad i smug.

I virkeligheden var forklaringen, at jeg havde været ude for at kaste op og på vejen tilbage til soveværelset var blevet svimmel. Men efter et årti med små børn i hjemmet er syge voksne ikke noget, vi længere kan forholde os til. Når det alligevel sker, og en af os voksne bukker under, bliver vi overrasket, det virker som et upassende angreb på vores identitet. Vi er jo ikke dem, der bliver syge.



Du bliver syg om lidt, vent og se, og når det sker, tror du fejlagtigt, at du kan forholde dig objektivt til din tilstand

Men virkeligheden er selvfølgelig helt ligeglad. Statens Serum Institut har netop sat gang i influenzaovervågningen, og vi kan nu følge den ugentlige nyhedsudvikling i Influenza-Nyt. Det betyder: Velkommen. Det er sæson. Du bliver syg om lidt, bare vent og se, og når det sker, tror du fejlagtigt, at du kan forholde dig objektivt til din tilstand: Jeg har en virus. Punktum.

Men det kan du ikke.

Længden af sygefravær er blandt andet betinget af, hvad du laver, og om du er privat eller offentligt ansat. Sygdommens sprog er inficeret af køn og kultur, og hvordan du bedst glider igennem sygesæsonen handler derfor ikke om, hvor dårlig du bliver. Det handler om at finde sig selv i sygdommens kulturhistorie og at få en passende kur. Her er en guide.

Du er kvinde, du er syg

Sikke en skam. Kulturhistorien er fuld af løgnagtige romantiserede beretninger om den syge kvinde, som i kraft af sin febertilstand får andre mennesker – oftest en mand – til at indse, at hun er noget helt specielt. Men det er du ikke, for du lever dit liv i nonfiktionsafdelingen under S for socialrealisme.

Du er ikke Juliette Binoche i filmatiseringen af Milan Kunderas ’Tilværelsens ulidelige lethed’, der sover med feberrøde kinder. Du er ikke Kate Winslet i filmatiseringen af Jane Austens ’Fornuft og følelse’ med hendes nydelige nærdødsoplevelse og klædelige koldsved. Du har hængerøv i gamachebukserne og holdning som en grib, når du trisser ud for at tisse.

Et råd til kvinder: Har du feber, hold sengen. Er du feberfri, stå op.

Du er mand, du er syg

Det er vel nok synd for dig! Du er ikke kun i fare for at rage en almindelig influenza til dig, men har også risiko for at få manfluenza. Hvad er det, vil nogle måske spørge (hvis man ikke har haft berøring med nok mænd).

Her kunne jeg henvise til de mange moderne memes på nettet, men jeg vælger i stedet at videregive en mere klassisk ordbogsdefinition: »Manfluenza: substantiv, hankøn. Fra engelsk the man flu. Smitsom sygdom, der gør mænd hjælpeløse og mere syge end andre familiemedlemmer i husstanden. Hos kvinder: En forkølelse«.