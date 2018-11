Blå bog

Kylie Minogue

Født 1968 i Melbourne, Australien.



Blev berømt som børneskuepiller i 80’er-sæbeoperaen ‘Neighbours’.



Har siden debuten i 1988 udgivet 14 album - og solgt over 80 millioner eksemplarer. ’Can’t Get You Out of My Head’ fra albummet ‘Fever’ fra 2001 er en af de bedst sælgende singler nogensinde.

Aktuel med countrypop-albummet ‘Golden’.