Derfor er han så god: Lars Mikkelsen kan forvandle sig fra elskelig og fredsommelig til farlig og dæmonisk på et øjeblik Lars Mikkelsen har vundet en international Emmy for sin rolle som præsten Johannes Krogh i DR-serien 'Herrens Veje'. »Et meget nuanceret portræt af et tvivlende og plaget menneske«, siger anmelder.

Lars Mikkelsen er både Gud og Fanden på samme tid i sit portræt af præst Johannes Krogh i DR’s serie ’Herrens Veje’ og lykkes flot med at inkarnere det gode og det onde i mennesket i sin præstation. Sådan lyder det fra Politikens anmelder Henrik Palle, der er vågnet op til nyheden om, at hans gamle kammerat fra drengekoret på Sankt Annæ Gymnasium, Lars Mikkelsen, har vundet en international Emmy for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i serien.

»Et varmt tillykke til min gamle ven. Det er en pris, som nyder stor bevågenhed, så det er en flot fjer i hatten til Lars Mikkelsen«, siger Henrik Palle.

Hvad er det for en rolle, han får prisen for?

»Det er et meget nuanceret portræt af et tvivlende og plaget menneske, som bakser med dæmoner af både familiær og mental art. Han er den her præst - og provst - som kommer af en provsteslægt og har hele galleriet af aner på nakken, samtidig med at han selv bakser med religionen. Han ser, hvordan religionens rolle i samfundet udhules, og hvordan religionen gør skade på hans situation i familien. Han er en mand, som oplever, at tiden undergraver hans position som religiøst overhoved og patriark«.

Hvad lykkes så godt for Lars Mikkelsen i den rolle?

»Han spiller sin rolle med en utrolig empati. Han går ind i et menneske og skaber en karakter med alle de fejl og mangler, et menneske har, når man kigger ordentligt efter i sømmene. Som seere synes vi, at han er en forbandet idiot, fordi han opfører sig åndssvagt og lader sig diktere af regler, som ikke er hans egne. Han har ukritisk adopteret nogle normer, som er utidssvarende, og derfor fejler han. Men Lars Mikkelsen skildrer Johannes Krogh, så vi er med ham, når han fejler. Vi synes, han er en idiot, men kan meget godt lide ham, fordi han er et menneske«.

Genial levering af replikkerne

Hvad er det, skuespilleren Lars Mikkelsen er dygtig til?

»Han spiller med en enorm præcision i sit udtryk og har en genial levering af replikkerne. Han har en fremragende evne til at skifte tempo og kan gå fra 0 til 100 på et øjeblik som en Ferrari. Det ene øjeblik er han elskelig og fredsommelig, det næste er han uforsonlig, farlig og dæmonisk. Skiftet er lydefrit uden at virke fraseret. Derfor er Johannes Krogh farlig for sine omgivelser. Ja, han er en flink mand, der går rundt og nusser sit barnebarn, baby Anton, men han piner også sig selv«.

Er Lars Mikkelsen egentlig en bedre skuespiller end sin bror Mads Mikkelsen?

»Nej, det kan man ikke sige, for de er meget forskellige. Lars Mikkelsen er replikkens mester, mens Mads Mikkelsen er en meget fysisk skuespiller med et fantastisk dynamisk kropsligt udtryk. Det svarer lidt til at spørge, om gin eller cognac er bedst. Det kommer an på, hvad du bedst kan lide, og hvad du har brug for i situationen«, siger Henrik Palle.