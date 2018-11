Kunstner dømt for krænkelse: Film med nøgen eksmand giver betinget fængsel og bøde Retten på Frederiksberg har idømt kunstneren Suste Bonnén 20 dages betinget fængsel for at have delt en film, hvor hendes eksmand optræder nøgen.

En kunstfilm fra 2016 var seksuelt krænkende. Det har Retten på Frederiksberg afgjort, efter at den 70-årige kunstner Suste Bonnén stod tiltalt for blufærdighedskrænkelse og for at krænke sin eksmands privatliv ved at sende en nøgenfilm af ham til 13 mennesker.

Hun er nu idømt 20 dages betinget fængsel og skal betale 10.000 kroner i erstatning til eksmanden for krænkelsen.

De krænkende klip indgår i, hvad Bonnén kalder en kærlighedsfilm, der lig tidligere projekter er en personlig beretning fra hendes liv. Men ifølge eksmanden krænker den ham.

Blå bog Suste Bonnén Suste Bonnén er uddannet i skulptur og billedkunst på Kunstakademiet. Hun debuterede som portrætfotograf i 1982. Hun fik i oktober afvist et billede hos Movia, der forestillede hende selv med en penis ned langs kinden. Intentionen var at placere billedet på bagsiden bus 1A som reklame for hendes kommende foredrag ’Kunst og krænkelser’.

Anklagemyndigheden mente, at nogle af de klip, der indgår i filmen, kan betegnes som »pornografisk indhold«, der er »egnet til at krænke« eksmandens blufærdighed og blufærdigheden for de 13 modtagere. Det er Retten på Frederiksberg enig i, og Suste Bonnén er nu kendt skyldig i brud på to paragraffer i straffeloven.

Straffen blev dog ikke så hård, som anklagerens ønske: tre måneders ubetinget fængsel og erstatning på 50.000 kroner. Det bliver betragtet som en formildende omstændighed, at filmen kun blev sendt til 13 personer.

I retten forsvarede Suste Bonnén sig med, at eksmanden fuldt ud var klar over, at hun ville bruge optagelserne til en kunstfilm, der skulle publiceres. Hun mener, at han havde givet sit samtykke og først fortrudt, da hun havde sendt filmen til de 13 modtagere.

Suste Bonnén, kunstner

Hun mener desuden, at retten bør betragte film som kunst.

»Politianklageren sagde, at det ikke havde noget med kunst at gøre. Jeg udtaler mig jo ikke om, hvad der har med jura at gøre, men jeg har beskæftiget mig med kunst i 35 år, og det er kunst«, siger hun.

Kunne du ikke bare kalde det kunst, hvis du havde lavet en film, der havde til hensigt at krænke eller hævne?

»Jeg tror ikke, at jeg kender nogen kunstnere, der laver kunst for at hævne. Havde jeg villet det, kunne jeg have lagt det ud offentligt. Kunst er et udtryk, der udspringer fra en kunstner, og jeg er jo etableret som kunstner«.

Kunstnerisk ytringsfrihed

Suste Bonnén mener ikke, at man skal lade være med at lave kunst, selv om det krænker.

»Så må man tage straffen for det, og det gør jeg også«.

Hun ville dog have anonymiseret sin eksmand, hvis hun havde været klar over, at hun kunne blive straffet for filmen.

Politikere, journalister og kunstnere har en udvidet grad af ytringsfrihed i forbindelse med deres virke, men det kan ikke bruges som undskyldning for en krænkelse, siger Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet.