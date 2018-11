Næste uges kultur: Bryan Ferry er med i populær tv-serie om det frivole Berlin. Nu hylder han byen på nyt album

HENRIK PALLE OM TV: Vikings – sæson 5B. HBO Nordic. Premiere 29. nov.

Der var virkelig smæk for skillingen, da vi forlod de hipsterklippede vikinger i første halvdel af femte sæson af serien om vores blodtørstige forfædre. Lodbrog-sønnerne gik til stålet i deres interne opgør, og det endte med, at Ivar the Boneless løb af med en eller anden sejr og dertil svor, at han nok skulle få skovlen under de tilbageværende, forræderiske møghunde af fjenderne.

Først og fremmest gjaldt det Lagertha, som viste sig ikke at være sådan lige at få ned med nakken. Med modstanderne på flugt og et jerngreb om sit hjemlige hav, Kattegat, er der imidlertid nok at se til for Ivar den benløse. For hans fjender er ikke tabt bag hverken en vogn eller en dragebåd, så de rotter sig sammen. Alex Høgh Andersen er atter at se som Ivar, og over for ham er både Katheryn Winnick og Jonathan Rhys Meyers som henholdsvis Lagerthe og biskop Heahmund.

Og hvis alt i denne populære serie er, som det plejer, kan vi forvente os rænker, spænding og action, når brave møer og mænd tørner sammen med sværd i hånd og et grumt smil på læberne.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: Marc-André Hamelin. Det Kongelige Bibliotek. 27. nov.

Han spiller det, de andre ikke kan spille, fordi det er for svært. Han spiller glemte komponister, han komponerer selv musik, og han gør det hele med forbløffende overskud. Den canadiske pianist Marc-André Hamelin er noget så atypisk på dagens klassiske scene som en ægte klavervirtuos, og på tirsdag kan man opleve ham i Den Sorte Diamant i et soloprogram, der spænder fra Bach – den imposante chaconne i d-mol – over Schumann og Chopin til virtuose arrangementer af Alexis Weissenberg og musik af italieneren Mario Castelnuovo-Tedesco.

Der er gratis introduktion til koncerten kl. 18.30 med pianisten Marianna Shirinyan.