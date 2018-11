Ung SoundCloud-rapper risikerer 32 år i fængsel

Medvirken til mord. Besiddelse af våben. Og deltagelse i skyderier såvel som væbnede røverier.

Det er nogle af de anklager, den 22-årige rapper Tekashi 6ix9ine med det borgerlige navn Daniel Hernandez står overfor, og som ifølge anklagemyndigheden på Manhattan i New York bør veksles til 32 års fængsel.

Søndagens anholdelse af det fremadstormende brooklynstjernefrø var ifølge de amerikanske myndigheder kulminationen på fem års politiefterforskning, og ifølge anklagemyndigheden er Hernandez blandt andet en del af banden Nine Trey Bloods. Det skriver The Rolling Stones.

Nylig sag om mindreårig

Søndagens anklager mod den 22-årige rapper er dog langtfra enestående.

Sidste år var Hernandez, der i september spillede i Store Vega i København, centrum i en sag, hvor han blevet sigtet og dømt for at have taget billeder og lavet video af seksuel karakter med en 13-årig pige. Sagen fik i september flere til at kræve, at Vega aflyste koncerten med Tekashi 6ix9ine.

De nye anklager mod rapperen er et brud på de betingelser, som han blev prøveløsladt under sidste år, hvilket kan skærpe straffen yderligere.

Tekashi 6ix9ine, der slog igennem med debutsinglen ’Gummo’, er tidligere blevet sigtet for andre tilfælde af vold, herunder at tage kvælertag på en 16-årig dreng.