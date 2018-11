Forfattere offentliggør brevet, der siges at være årsag til fyringen af Forfatterskolens rektor Offentliggørelsen sker på baggrund af spekulationer omkring indholdet, forklarer forfatter og medunderskriver Katrine Marie Guldager.

Fire sætninger. Længere er den seneste måneds mest omdiskuterede brev ikke.

Det opfordrer i kort form Forfatterskolens bestyrelse til at iværksætte »en uvildig undersøgelse« af skolen, men underskriverne kræver ikke, at rektor Jeppe Brixvold bliver fyret.

»Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte«, står der.

Dokumentation Brevet fra de 55 forfattere Til forfatterskolens bestyrelse I forbindelse med vedhæftede klumme af Katrine Marie Guldager (bragt i Politiken den 14. oktober 2018), er vi en gruppe på 55 forfattere, der gerne vil opfordre til, at Forfatterskolens bestyrelse iværksætter en uvildig undersøgelse af Forfatterskolens forhold. Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte. Vi håber, at bestyrelsen er sit ansvar bevidst, for vi kan ikke som enkeltpersoner påtage os ansvaret for at opklare om nogle af de mange vedholdende rygter, der florerer om Forfatterskolen, er sande. Vi vil dog hver især gerne bidrage i det omfang, vi kan. (Underskrivernes navne er ikke offentliggjort) Vis mere

Brevet blev underskrevet 55 forfattere - disse navnes holdes fortsat hemmeligt. Det blev modtaget 17. oktober af Forfatterskolens bestyrelse, og fem dage senere valgte bestyrelsen at fyre rektor Jeppe Brixvold og at oprette en whistleblowerordning: Her kan man anonymt fortælle om episoder, hvor Forfatterskolens ansatte eller ledelse har »udvist upassende opførsel, herunder adfærd, som er blevet oplevet som sexchikane«.

Rektor på Forfatterskolen fyret efter kun tre år



Siden har debatten i høj grad handlet om, hvorvidt et brev, der henviser til rygter, burde kunne føre til rektorfyringen, og om bestyrelsen har handlet korrekt i sagen.

Men brevet viderebringer ikke rygter eller oplysninger om Jeppe Brixvold eller andre personer med tilknytning til Forfatterskolen. Det slutter:

»Vi håber, at bestyrelsen er sit ansvar bevidst, for vi kan ikke som enkeltpersoner påtage os ansvaret for at opklare om nogle af de mange vedholdende rygter, der florerer om Forfatterskolen, er sande. Vi vil dog hver især gerne bidrage i det omfang, vi kan«.

Rektor skabte ikke ro på Forfatterskolen

I brevets første linje henvises til en klumme af Katrine Marie Guldager, der blev bragt i Politiken 14. oktober 2018, hvor hun også opfordrede til iværksættelse af en undersøgelse. Hun er en af brevets medunderskrivere.

Katrine Marie Guldager, hvorfor har I valgt at offentliggøre brevet nu og ikke tidligere?

»Jeg har været imod at trykke det, fordi det ikke angår offentligheden. Hvem som helst kan skrive og sende et brev til en bestyrelse uden at skulle stå til regnskab for offentligheden. Men nu kan jeg forstå på mine medunderskrivere, at der cirkulerer mange konspirationsteorier om, at vi har krævet Jeppe Brixvold fyret. Derfor kan det være fornuftigt at lade folk ved selvsyn se, at der vitterlig ikke er beskyldninger i brevet - vi beskylder ikke nogen for noget - men vi har bedt om en undersøgelse. Brevet er ikke grunden til, at Jeppe Brixvold blev fyret«.

Hvorfor offentliggør I ikke navnene på de 55 underskrivere af brevet?

»Navnene er ligegyldige. Vi offentliggør så meget, som vi mener, er nødvendigt. Som sagt mener jeg ikke, at vi skylder nogen svar på noget som helst. Det er bestyrelsen, der har valgt at fyre Jeppe Brixvold, og hvis folk har lyst til at brokke sig over det, skal de brokke sig over det til bestyrelsen«.

Har nogen i gruppen haft et ønske om at få fyret Jeppe Brixvold?

»Aner det ikke. Og det er ikke relevant for brevet. Det er brevet, som bestyrelsen modtager, og det indeholder kun en opfordring til en undersøgelse«.

Var bestyrelsens reaktion et passende svar på jeres opfordring?

»At bestyrelsen reagerer ved at lave en whistleblowerordning, synes vi, var en passende reaktion, og den var vi meget tilfredse med, fordi vi ønskede at få iværksat en undersøgelse. Det er mærkeligt, at det ikke er sket for lang tid siden.«.

Og hvad med fyringen?

»At de fyrer Jeppe Brixvold har absolut intet med os at gøre, for vi formulerer ikke et ønske i brevet om at få ham fyret. Det, vi skriver i brevet, er, at vi som enkeltpersoner gerne vil være fri for at tage stilling til om rygterne er sande, og derfor opfordrer vi til en undersøgelse«.

Hvad er kønsfordelingen af de 55 forfatternavne?

»Der er både mænd og kvinder«.

Hvor mange af hver?

»Det har jeg ikke opgjort. Og det er også fuldstændig ligegyldigt«.