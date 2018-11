Dokumentation: Læs brevet, som de 55 forfattere sendte til Forfatterskolens bestyrelse

Til forfatterskolens bestyrelse

I forbindelse med vedhæftede klumme af Katrine Marie Guldager (bragt i Politiken den 14. oktober 2018), er vi en gruppe på 55 forfattere, der gerne vil opfordre til, at Forfatterskolens bestyrelse iværksætter en uvildig undersøgelse af Forfatterskolens forhold.

Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte.

Vi håber, at bestyrelsen er sit ansvar bevidst, for vi kan ikke som enkeltpersoner påtage os ansvaret for at opklare om nogle af de mange vedholdende rygter, der florerer om Forfatterskolen, er sande.

Vi vil dog hver især gerne bidrage i det omfang, vi kan.

(Underskrivernes navne er ikke offentliggjort)