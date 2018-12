Ugens sexscene: Thit Jensen skriver om kødets forbudte lyst, så det hviner i tandhalsene og knager i tandlægestolen Thit Jensen er meget andet end en bedaget valkyrie med hårnet og cerut. Hun er en forfatter, der skriver om kødets forbudte lyst, så det hviner i tandhalsene og knager i tandlægestolen.

Det er farlig galt med hjørnetanden. Den ’værker’ og kræver sin daglige ’behandling’ hos den gode Susanne Beck, der ud over at være hustruen, Dinas, bedste veninde også er en ferm tandlæge.

I hvert fald har hun mange patienter – især mænd – der, som Johan Dufour, tripper for at få en tur i stolen og, skal det vise sig, et særligt eftersyn på frøkenens grønne divan i de tilstødende.

»Johan Dufour sidder i tandlægestolen, Susanne behandler ham, hans hoved hviler fast trykket mod hendes bløde rundede kittelbryst, der lyder kun de små klip klip af instrumenter, hun lægger fra sig på det lille forskydelige glasbord – af og til standser hun.

Nu må du gerne spytte«.

Hun lader dem

Vi er kun nået til de indledende manøvrer i den affære, der ender med at opløse det tilsyneladende lykkelige ægteskab mellem kunstmaleren Johan og hans succesrige hustru, forfatteren og foredragsholderen Dina, i Thit Jensens nøgleroman fra 1919, ’Den erotiske hamster’.

Susanne Beck har allerede husvennen hr. Schnells vanskelige underkæbe at tilse i de sene timer, når klinikassistenten er gået, og desuden er der jo det penible ved hele arrangementet, at Dina er bedsteveninde og udmærket klar over, hvilken håndfast seksuel appel Susanne med den robuste støvlegang og fruede fremtoning – sjovt nok – besidder.

Susanne kan nok spille ’sober’, men er i virkeligheden en grådig kvinde i blonderige og meget korte ’permissioner’ under kitlen

I en scene tidligt i romanen er Susanne med de to ægtepar Schnell og Dufour på strandtur. Efter havbadet låner hun en af herrernes badekåber og lægger sig til tørre i sandet. Med en ægtemand på hver side.

»Og som hun ligger der, stille, sober og tildækket, missende mod den blå sommerhimmel, ligger Susanne og fornemmer, hvor hun lader de to mænd. Der vender ryggen til deres hustruer«.

Susanne kan nok spille ’sober’, men er i virkeligheden en grådig kvinde i blonderige og meget korte ’permissioner’ under kitlen, hvilket får mændene omkring hende til at give efter, en ’vagina dentata’ for nu at blive i tandmetaforikken, eller, som Thit Jensen fandt på i en perfid stund, en forslugen gnaver, en ’erotisk hamster’, som romantitlen siger.

Men vi skal videre med den forbistrede hjørnetand:

»Så tager hun fat igen, og igen fordyber Dufour sit hoved i det bløde venstrebryst, hvor brystvorten averteres af en lap – alle Susanne Becks kitler har lapper netop der, hvor stoffet slides af de mange hoveder og den megen hårolie, der fedter ...«.

Så bider han til

Også for hundred år siden var der salg i autofiktion om utroskab og kendissex i krogene. Virkelighedens Thit Jensen var, som Dina, gift med en meget yngre maler (Gustav Fenger), der forlod sin hustru til fordel for hjerteveninden (og tandlægen!) Johanne Svenné. Dengang Thit Jensen rejste land og rige rundt og talte om det ideelle ægteskab.

Var den stakkels ægtemand i romanen, såvel som i virkeligheden, mon en smule forsømt?

’Den erotiske hamster’ blev revet ned fra boghandlernes hylder. Når man læser den i Jensen & Dalgaards aktuelle genudgivelse med veloplagt forord af Suzanne Brøgger, forstår man straks hvorfor. Det er et bidende ondt og udleverende trekantsdrama, skrevet af et menneskedyr så såret, at man uvilkårligt lader Thit Jensens alter ego, Dina, rende med al empatien. Hvor dirrende knibsk hun end forekommer:

»Det er Dinas stolthed, at ingen mand mere reagerer erotisk over for hende – fordi hun ikke toner erotisk mere, al erotik er trukket ind om den mands væren i hendes sind, ingen nonne kan stå kyskere end Dina over for det samlede maskulinum«.

