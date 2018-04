Suzanne Brøgger om #MeToo og om at blive ældre: »Man bliver jo ikke længere udsat for diverse«

Der er rå og dirrende rystelser i overborgmester Frank Jensens stemme, da han på lige under et kvarter i en ordstrøm raser mod VLAK-regeringen og deres 'københavnerbashing'. Det er ikke ofte, man hører Frank Jensen sådan.

»Jeg er vred, jeg er virkelig vred, det her er så urimeligt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende i de snart ni år, jeg har været overborgmester, at vi har en regering, der på den måde mod København«, siger Frank Jensen (S), der under interviewet når at tale om strafaktioner, københavnerbashing, mobning og amerikanske tilstande, hvor politikere scorer point på at lægge en hovedstad for had.

Tirsdag blev kommunen præsenteret for en regning på 540 millioner kroner hvert år, som København skal sende til andre kommuner i såkaldt kommunal udligning. I forvejen bidrager kommunen med 1,1 milliarder kroner.

Og dagen efter tog indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) yderligere 225 millioner ud af Københavns kasser, da han annoncerede, at en større del af kommunernes indtægter fra parkering nu skal gå til staten. »P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne«, sagde ministeren. Regelændringer rammer også andre store byer hårdt. Kort efter gik Frank Jensen ud med en markant pressemeddelelse om 'regeringens og DF's kampagne' og åbne 'fjendtlighed' mod København.