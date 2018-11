Cyklister og gående spænder ben for udskældt nedrivning af Palads

Foto: Nanna Navntoft Banegravene har siden Boulevardbanens åbning i 1917 trukket et ar gennem København.

Banegravene har siden Boulevardbanens åbning i 1917 trukket et ar gennem København. Foto: Nanna Navntoft

Hos Socialdemokraterne har Marcus Vesterager meget svært ved at forestille sig, at partiet vil gå med til at droppe projektet.

»Nu må vi se på, hvad udvikleren siger, og om vi ikke kan få det her projekt til at lykkes«, siger han, men understreger samtidig, at han ikke har fået læst forvaltningens indstilling ordentligt endnu.

Som Churchill sagde

Også de konservatives gruppeformand, Jakob Næsager, forventer, at Jesper Rasmussen nu vil bede om foretræde for udvalget i sagen, og der må mulighederne for at finde en løsning, der er til at leve med, så afsøges i dialog med forvaltningen, mener han. At Jesper Rasmussen umiddelbart mener, at der ikke er de store muligheder for at rykke rundt på brikkerne i den henseende, ryster ikke gruppeformanden.

»Jeg har før hørt udvikleren sige, at ting var umulige, og så blev der jo arbejdet videre med dem alligevel. Som min partifælle, den tidligere konservative premierminister Winston Churchill, sagde: Det umulige tager bare lidt længere tid. Og vi har tid til at få et godt projekt her«, siger han:

»Vi er derfor meget lydhøre over for forvaltningens sagkundskab her, sådan at vi sikrer, at området bliver attraktivt for både gående, cyklister og de øvrige brugere. Det skal ikke være sådan, at forvaltningen finder hår i suppen, så ingenting kan lade sige gøre, men modsat må udvikleren også lytte på sagkundskaben, og de betænkeligheder, den har«.