34 år efter rockerdrab: Jønkes maskinpistol kommer på museum Mere end 30 år efter det mest spektakulære drab i rockerkrigen mellem Hells Angels og Bullshit, likvideringen af 'Makrellen', bliver Jønkes mordvåben en fast del af udstillingen på Politimuseet.

25. maj 1984 sendte Hells Angels-rockeren Jørn ’Jønke’ Nielsen en byge af skud mod den forsvarsløse Henning Norbert Knudsen med kaldenavnet ’Makrellen’ fra den rivaliserende rockerklub, Bullshit.

Der var tale om en planlagt likvidering af Bullshits præsident. Jønke lå på lur i en varevogn ved Makrellens hus, og da Bullshitpræsidenten og hans kone havde sat sig ind i deres bil, trådte han frem og affyrede flere salver af skud med en såkaldt stengun mod sin rival.

Selv om Jønke hurtigt blev efterlyst i forbindelse med drabet, lykkedes det ham at flygte først til Frankrig og siden til Canada. Efter fire år på flugt kom han frivilligt tilbage til Danmark og blev idømt 16 års fængsel for drabet.

Den sten-gun, som Jønke dræbte sin rival med for mere end 30 år siden, bliver nu en del af den faste udstilling på Politimuseet i København. Sten-gunen er en relativt primitiv maskinpistol, som tyskerne producerede fire millioner af til brug under Anden Verdenskrig.

»Vi sætter den op, fordi det er et skelsættende drab, der markerer kulminationen på den første rockerkrig og samtidig markerer hele det kompleks af rockerdrab og bandedrab, der har været siden. Denne rockerkrig markerer bandernes indtog og et nyt kriminalitetsbillede, som politiet lige siden har brugt store ressourcer på. I dag er det et af politiets væsentligste arbejdsområder«, siger Frederik Strand.