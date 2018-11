Spektakulære mord: Jønkes likvidering af Makrellen er gammelt nok til at blive udstillet. Kim Wall-sagen må vente Jønkes mordvåben bliver en del af den faste udstilling på Politimuseet, uden at de pårørende er blevet spurgt eller advaret. Politimuseet kunne derimod ikke drømme om at udstille ting fra ubådssagen og mordet på Kim Wall uden at spørge. Men hvornår er en drabssag egentlig gammel nok til at komme på museum?

FOR ABONNENTER Den 24-årige Bullshit-rocker Henning Norbert Knudsen med kaldenavnet ’Makrellen’ havde travlt om morgenen 25. maj 1984. Han og hans kone, Pia Soldthved Larsen, havde sovet over sig, og de skulle nå at aflevere deres hund, en schnauzer, til trimning hos hundeklipperen, inden de tog ud på Christiania. Og de måtte helst ikke komme for sent, for så risikerede de, at nogle andre hashsælgere havde overtaget deres plads. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind