Lukas Graham indspiller ny sang som støtte til danske hjemløse Lukas Graham slutter sig til Sanne Salomonsen og Jesper Binzer i bestræbelserne på at gøre livet for de hjemløse til en lidt hjertevarmere tilværelse. N

Lukas Graham giver hjemløse-bladet ’Hus Forbi’ en håndsrækning ved at indspille ’Redemption Song’ som single. Det sker sammen med et kor bestående af hjemløse og andre udsatte.

Sangen handler om at give hinanden en hånd, så vi allesammen kan stå mere ranke og se lidt lysere på tingene. Så det kan jo ikke passe bedre.

Anledningen er udgivelsen af Hus Forbis hjemløse-kalender 2019, der har musik som tema. Her fortæller 12 hjemløse og tidligere hjemløse om deres forhold til den musik, der på så mange måder kan være en ven i nøden og noget at varme sig ved i en kold tid.

På Lukas Graham-singlen medvirker en række hjemløsemusikere og sangere. En af de mere prominente er den tidligere hjemløse Kasper Hedegreen, der har lavet singlens b-side, ’I’ve Got No Home’. Vil man vide mere om Kasper Hedegreen, kan man læse et interview med ham i det nye nummer af Hus Forbi.

De hjemløse er i det hele taget inde i varmen hos musikken p.t.

Rock For Hjemløse løber for første gang af stablen lørdag 5. januar på Hotel Cecil. Her er Sanne Salomonsen og Allan Olsen netop føjet til et program, der bl.a. tæller Jesper Binzer og Johan Olsen.

Arrangementet er næsten udsolgt, så der burde komme en pæn slat at lune sig ved ud af støttearrangementet.