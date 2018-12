Efter mange år med Scientology og indianerreligion undersøgte Mikael Rothstein kristendommen: »Det, jeg fandt, var den klart mest mærkelige af alle de religioner, jeg har arbejdet med endnu«

Det smarte ved nadveren i form af brød og vin i stedet for frelserens fysiske krop, som Jesus ellers har tilbudt sine tilhængere (Johannes 6:53), er, at man kontinuerligt kan spise den samme krop, lidt på samme måde som med grisen Særimner i Valhalla. Det skaber en intimitet mellem guden og de troende og opretholder kirken som et fællesskab for dem, der lader sig frelse ved at spise Jesus’ krop.

Spiseritualer findes også uden for kirken. Ved julebordet eksempelvis. Det er ikke, fordi man kan lave en direkte kobling mellem nadveren eller »Jesus-måltidet«, som forskeren kalder det, og så julemiddagen.

»Men man kan gøre det indirekte«, siger Mikael Rothstein – det sanselige ved at mødes med mennesker, man holder af, og spise »den særlige symbolske mad«, som viser vores kærlighed til hinanden. Vi udveksler gaver for at vise vores solidaritet med hinanden og dyrker fællesskabet.

Man behøver jo ikke tro på et kvidder af det, der står i de hellige tekster, for at se, at julefesten udtrykker ønsket om noget godt

»I nadverritualet spiser man også sammen med mennesker, man har et fællesskab med, nemlig de andre indviede i kulten for Kristus. Det, de kristne udveksler, er mere abstrakt, men der foregår ikke desto mindre en udveksling, nemlig Jesus’ løfte om frelse og menneskenes bekendelse til ham, der går den anden vej. Man er i kommunikation med sin gud, men også med hinanden om disse idealer. Man går fra nadverritualet med en oplevelse af fællesskab, en følelse af at have udvekslet noget dyrebart og en styrket følelse af identitet«, siger han.

»Ideelt set i hvert fald. Det er julefestens idé og nadverkultens idé«.

Grunden til, at ritualer ofte er kropslige, er meget ligetil, siger lektoren. Mennesker bliver nødt til at spise for at overleve. Derfor er mad på en eller anden måde et stærkt religiøst symbol. Det betyder liv.

»I dag er der sikkert masser af kristne, der slet ikke tror på, at Jesus blev levende igen. De ser kristendommen som et etisk system nærmest uden mytologi, og hvor ritualernes betydning er vigende. Men den eneste grund til, at de tanker, der bor i hele det kristne system, har overlevet frem til i dag, er, at de er blevet båret af et system, som har kroppen i centrum. Jesus-kroppen er som mytologisk modellervoks. Den formes i overensstemmelse med det, de religiøse forestillinger betoner: fødes, lider, dør, overvinder døden og så videre«, siger han.

Lidelse gør levende

Netop fordi man forestiller sig, at skaberguden fik en krop og blev til et menneske, bliver det mystiske og urørlige meget konkret. Det har nok været afgørende for kristendommens succes, at man forestillede sig gudens konkrete nærvær, mener Rothstein.

»Men grunden til, at han gør sig til krop, er, kan man forstå på det hele, at han skal kunne lide og dø. Han skal være en krop, der kan blive levende igen, en krop, der kan flyve op i himlen, en krop, der kan komme tilbage på dommedag. En krop, mennesker kan indtage for at blive frelst. Krop, krop, krop, krop, krop i alle de her faser«.