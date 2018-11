Dansk Folkeparti jubler: Danmark skal have et nyt vikingeskibsmuseum Finanslovsaftalen sikrer, at Vikingeskibsmuseet i Roskilde får 150 millioner til at bygge et nyt museum. Dansk Folkeparti jubler over at have fået sit krav igennem.

Dansk Folkeparti er kommet igennem med sit krav om, at Vikingeskibsmuseet i Roskilde får i alt 150 millioner kroner til et nyt museum. Tilskuddet fordeles på 75 millioner i henholdsvis 2021 og 2022.

Det statslige tilskud gives dog under forudsætning af, at museet selv »tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet«, som det hedder i aftalen, regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag eftermiddag.



Regeringens støtteparti har med kulturordfører Alex Ahrendtsen i spidsen gennem længere tid arbejdet for, at det nuværende museum blev jævnet med jorden og erstattet med et i ’vikingestil’.

Aftalen vækker derfor også begejstring hos Alex Ahrendtsen.

FAKTA Kultur på finanslov 72,9 mio. kr. til initiativet ’Kend dit land’, der giver danske børn mulighed for komme rundt i landet og opleve natur, kultur og historie. 38 mio. kr. til statslige museer, bl.a Det Grønne Museum, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. 30 mio. kr. til en kommende museumsreform samt 20 mio. kr. til kunst og kultur i udsatte boligområder.



»Det betyder, at vi kan sikre vikingeskibene for eftertiden og dermed bevare et stykke umisteligt dansk kulturarv for danskerne og verdenssamfundet. Det er en stor dag for Vikingeskibsmuseet og for Danmark. Kommunen og museet får nu mulighed for at rive museet ned. Nu kan de få bygget et nyt museum, som kan blive et ikonisk stykke arkitektur, som sikrer skibene langt bedre, end de er i dag, hvor der er fare for, at museet bukker under i en storm«, siger kulturordføreren.

Der er afsat omkring 750 millioner kroner til kulturen hen over de næste fire år, og der må jeg bare sige, at det er enormt positivt Mette Bock, kulturminister (LA)

Han har tidligere erklæret, at Dansk Folkeparti ikke ville være med til at give penge til en ombygning af det nuværende museum. Men der er ingen detaljerede bindinger i den retning i aftaleteksten, så museumsbestyrelsen i Roskilde kan måske i princippet vælge at bygge om på den nuværende bygning, hvis de vil.

»Der står ikke noget om det spørgsmål i aftalen, men der står, at vi skal have et nyt museum. Det nuværende er en plimsoller, og reparerer man på det, får man store problemer med det igen om 10 og 20 år«.

Af aftaleteksten fremgår det, at de afsatte midler blandt andet skal anvendes til afholdelse af en arkitektkonkurrence.

Foto: Martin Lehmann Betonen smuldrer på Vikingeskibshallen på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, må museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen konstatere.

Minister banede vejen

Vejen for et nybyggeri blev banet i august, da kulturminister Mette Bock (LA) trodsede sin egen styrelses vurdering af Vikingeskibsmuseet og fjernede alle lovmæssige forhindringer for at rive den eksisterende museumshal ned.

Kulturministeriet vurderede, at fredningsværdierne »vil gå tabt inden for en nær tidshorisont som følge af vandstandsstigning og deraf følgende vandtryk på såvel vikingeskibshallens bund og sider«.

Museets bestyrelse opgav i 2016 at rejse finansiering til en stor renovering af den eksisterende hal, der døjer med smuldrende betonkonstruktioner, indtrængende vand og en glasfacade, der er blevet hårdt medtaget ved de seneste års stormfloder.

I stedet søgte bestyrelsen om affredning, hvilket Slots-og Kulturstyrelsen afviste i december 2017.

Ifølge museets bestyrelse var bygningens stand og grundlæggende konstruktion i en så dårlig fatning, at den truede skibene. Det var for bekosteligt at restaurere og vedligeholde hallen på en måde, så fredningsværdierne kunne opretholdes. På den anden side har kulturministerens egne embedsmænd i Slots-og Kulturstyrelsen i en række høringssvar fastholdt, at det er muligt at restaurere bygningen for et rimeligt beløb og opretholde værdierne.

En vurdering, som ministeren altså ikke var enig i.