Nu får Vikingeskibsmuseet travlt med at finde millionerne Staten må bidrage til byggeriet, hvis Roskilde skal have de store fonde om bord, mener museets direktør og ordførere på Christiansborg.

Det bliver dyrt, meget dyrt. Skal Vikingeskibsmuseet i Roskilde få råd til et nybyggeri eller en totalombygning efter torsdagens opsigtsvækkende affredning af den nuværende museumshal, vil det efter alt at dømme kræve et større trecifret millionbeløb. En sum, der klart overskrider de ellers bekostelige scenarier, som bremsede restaureringen af skibshallen i årtier, men som museet håber er nemmere at skaffe med et nyt projekt.

Priserne på et par af de kommende års store, offentlige kulturbyggerier giver et fingerpeg om opgavens størrelse. 15.000 kvadratmeter nybyggeri på Statens Naturhistoriske Museum i København står til en anlægspris på 950 millioner kroner. Københavns Kommunes en tredjedel så store vandkulturhus på Papirøen skal koste 360 millioner.

I begge tilfælde kan byggedrømmene kun realiseres, fordi en eller flere af landets store fonde lægger hovedparten af anlægssummen. I Roskilde har kommunen indtil videre tilbudt 25 millioner kroner til en helhedsplan for museet, hvis staten også bidrager. Og det sidste er helt nødvendigt, mener museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen.

»For os er det en forudsætning, at vi både har stat og kommune med for troværdigt at kunne gå i dialog med fondene. Vi må have en finansiering, der står på tre ben«, siger direktøren, som endnu ikke vil sige, om Erik Christian Sørensens problemramte hal skal rives helt ned eller i et omfang måske kan indarbejdes i et nyt projekt. Med kulturminister Mette Bocks (LA) beslutning om at hæve fredningen er der frit slag. Det er dog stadig museets holdning, at den nuværende grundidé, hvor skibene ses med fjorden som bagtæppe, skal videreføres.

S bakker op

På Christiansborg bakker Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, op om ministerens beslutning og ønsket om statslige penge.

»Jeg synes, det er den rigtige afgørelse, og nu har museet så muligheden for at lave et nyt, godt museum i respekt for den placering af skibene, som ligger i det nuværende hus, sådan som de ønsker. Her er museet af en sådan national vigtighed, at det er rimeligt, at staten bidrager i en eller anden form«, siger han.

På Christiansborg har især Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, kastet sig ind i kampen for nedrivning af skibshallen og nybyggeri. I tillæg til argumentet om dårlig stand har han også lanceret et bredere værdipolitisk angreb på hallen som symbol »på de store modernistiske ideologier, som ikke har været gode for mennesker«, lød det i Politiken i 2016. Staten skal bidrage til et nyt museum, siger han:

»Dette er Danmarks kulturarv gennem 1.000 år. Det skal man ikke overlade til en lille kommune som Roskilde at løfte alene. Der har staten en forpligtelse, og DF og regeringen har jo allerede på sidste års finanslov aftalt, at man så en forpligtelse til at hjælpe til en løsning«, siger ordføreren, der på den kommende finanslov foreslår 150 millioner kroner afsat over tre år.

»Nu må staten leve op til ansvaret, ved at vi på den kommende finanslov sikrer nogle penge«, siger Ahrendtsen, der tidligere har erklæret, at et nyt museum bør bygges i »vikingestil«.

Bomben under systemet

Det omfattende politiske pres i sagen giver dog grund til bekymring for hele vores fredningssystem, mener arkitekturprofessor Mogens A. Morgen, der som medlem af Det Særlige Bygningssyn, der vejleder kulturministeren i fredningssager selv var med til at frede skibshallen i 1997.

»Hvis politiske vinde gør, at man går ind og ophæver en fredning, er det sådan set en bombe under det velfungerende system, man har lavet«, siger han til Ritzau:

»Det er altid kontroversielt at ophæve en fredning. I det her tilfælde, hvor bygningen kan sættes i stand, er det endda meget problematisk«.

I det nuværende system træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelser i fredningssager, efter at Det Særlige Bygningssyn er kommet med sin indstilling. Klages der over dem som i tilfældet med vikingeskibshallen, er det kulturministeren, der er sidste instans.