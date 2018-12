Dømt for endnu en voldtægt: Den svenske 'Kulturprofilen' får skærpet sin fængselsdom Jean Claude Arnault har fået forhøjet sin fængselsdom til to år og seks måneder.

Dommen over den svenske kulturprofil Jean-Claude Arnault blev i dag skærpet ved retten i Stockholm.

Sagen kort Kulturprofilen For et år siden bragte Dagens Nyheter udsagn fra 18 kvinder, som anklagede Jean-Claude Arnault, kendt som Kulturprofilen, for seksuelle overgreb. I oktober blev han dømt to års fængsel for ét tilfælde af voldtægt. Han har afvist alle anklager. Jean-Claude Arnault er gift med digteren Katarina Frostenson, som sidder i Det Svenske Akademi. Ifølge de 18 kvinder har Arnault set sig selv som Akademiets 19. medlem.

Sagen mod Arnault har splittet Akademiet. Flere har forladt forsamlingen. Uroen har betydet, at Nobelprisen i år ikke er blevet uddelt.

Arnault fik forhøjet sin fængselsdom til to år og seks måneder, hvor han i tingsretten i oktober blev idømt to års fængsel. Den skærpede straf skyldes, at Arnault ved hovretten, der svarer til den danske landsret, blev dømt skyldig i endnu et tilfælde af voldtægt.

Jean-Claude Arnault havde anket sagen med krav om frifindelse, og han har hele tiden afvist alle anklager. Anklageren havde krævet ham dømt for to tilfælde af voldtægt og fik, i modsætning til i tingsretten, medhold i hovretten.

Ved udmålingen af straffen har retten ifølge dommeren taget hensyn til , at hændelserne ligger en række år tilbage, og at Jean-Claude Arnault er 72 år gammel.

For lukkede døre

Ved begge retsinstanser er voldtægtssagen blevet ført for lukkede døre.

Ved tingsretten i oktober blev Jan-Claude Arnault dømt for ét tilfælde af voldtægt mod en kvinde for syv år siden. Dommen byggede først og fremmest på kvindens eget vidneudsagn, som både dommer og domsmænd fandt troværdige. Ifølge dommeren havde Jean-Claude Arnault ikke under sagen fremført noget, der modsagde kvindens forklaring.

Også i hovretten har man ved den anden voldtægt lagt vægt på kvindens eget udsagn og fra vidner, som hun udtalte sig til kort efter voldtægten.

For et år siden vidste kun en lille kreds i den svenske kulturelite, hvem Jean-Claude Arnault var. Det seneste år har han været en af de mest omtalte kulturpersoner i Sverige. Ikke alene på kultursiderne, men også på avisernes forsider.

Anklaget af 18 kvinder

I november sidste år blev han i første omgang kun omtalt som Kulturprofilen i en række artikler i Dagens Nyheter. Her anklagede 18 kvinder ham for en række tilfælde af seksuelle overgreb og sexchikane.

Interessen for Jean-Claude Arnaults person har været massiv, fordi han har haft tætte forbindelser til Det Svenske Akademi, der uddeler Nobelprisen i litteratur. Udover at være gift med digteren Katarina Frostenson, som sidder i akademiet, har Arnault været tæt på andre medlemmer af institutionen, heriblandt Horace Engdahl, som i en årrække var talsmand for akademiet.

Det 19. medlem

Ifølge en række udsagn fra de 18 kvinder har Arnault direkte pralet af sine kontakter i akademiet. Han har omtalt sig selv som akademiets 19. medlem, og af kvindernes udtalelser til svenske medier fremgår det, at de omtalte tilfælde af seksuelle overgreb er sket i lejligheder ejet af Det Svenske Akademi.

Sammen med Katarina Frostenson drev Jean-Claude Arnault indtil for et år siden det kulturelle mødested Forum i det centrale Stockholm.

En række af stedets kvindelige ansatte har i interviews fortalt om både sexchikane og økonomiske uregelmæssigheder som løn, der blev udbetalt sort. Økonomien i Forum er genstand for en selvstændig undersøgelse hos den svenske myndighed for økonomisk kriminalitet.

Et svækket akademi

Sagen mod Jean-Claude Arnault har siden november sidste år kastet Det Svenske Akademi ud i en krise, som kun er vokset gennem 2018. Uenighederne i akademiet blev tydelige i april, da et mindretal forsøgte at få ekskluderet Katarina Frostenson.

Forsøget mislykkedes, og tre medlemmer trak sig i protest, fordi de mente, at et flertallet satte personlige hensyn over hensynet til akademiet.

Kort efter måtte Sara Danius trække sig fra arbejdet i akademiet, fordi et flertal udtrykte mistillid til hende som permanent sekretær, hvilket vil sige talsmand for institutionen. Ligesom Peter Englund og Kjell Espmark deltager Sara Danius ikke længere i akademiets daglige arbejde.

I weekenden udtalte hun, at hun lige nu opfatter sig som passivt medlem, men at hun afventer dommen mod Jean-Claude Arnault.