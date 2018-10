Svensk redaktør om ’Kulturprofilen’: »Nu er det ikke længere ord mod ord. Vi har at gøre med en dømt voldtægtsmand« Den svenske ’kulturprofil’ Jean-Claude Arnult fik mandag to års fængsel for voldtægt. Hans tilknytning til Det Svenske Akademi har bragt institutionen i krise og aflyst årets nobelpris. Med dommen fortsætter problemerne.

Mandag formiddag afsagde retten i Stockholm dom over manden, som har kastet Det Svenske Akademi ud i dets største krise nogensinde. Den 72-årige Jean-Claude Arnault, også kaldet Kulturprofilen, blev idømt to års fængsel for voldtægt. Retten fandt det bevist, at han tvang en kvinde til oralsex i oktober 2011.

Sagen mod Arnault har haft så mange tråde til Det Svenske Akademi, at uddelingen af årets Nobelpris i Litteratur er udskudt i mindst et år, og antallet af medlemmer er nu nede på 10. Mens sagen er eskaleret over de seneste måneder, har fire personer forladt akademiet i protest, mens fire andre har trukket sig ud af det daglige arbejde.

Ved retten i Stockholm var Arnault tiltalt for to tilfælde af voldtægt, men i det ene tilfælde blev han frifundet, blandt andet fordi der i 2011 gjaldt andre retsregler for voldtægt, end tilfældet er i dag. Reglerne blev skærpet i 2013.

Allerede før dommen faldt, udtalte Arnaults advokat, Björn Hurtig, at hans klient ville anke dommen, hvis han blev kendt skyldig. Under forløbet har Jean-Claude Arnault afvist samtlige anklager. Han skal fortsat sidde varetægtsfængslet.

Retssagen er ført for lukkede døre, og der har ikke været tekniske beviser. Det har været ord mod ord, og her har dommer Gudrun Antemar og de tre domsmænd været enige om at dømme Arnault i det ene tilfælde.

Jeg ser det som en oprejsning

Ifølge Antemar har kvindens forklaring været både detaljeret og troværdig, og den er blevet bakket op af troværdige vidneudsagn fra seks personer, heriblandt kvindens terapeut, som hun måtte opsøge i ugerne efter hændelsen i efteråret 2011. Ifølge Gudrun Antemar har Jean-Claude Arnault i retten ikke fremført noget, som modsiger kvindens forklaring.

Det meste af Kultursverige stod parat til at kommentere dommen over Arnault, og mange valgte at tale om oprejsning.

»Jeg ser det som en oprejsning, ikke alene for sagsøgeren, men for alle, som er kommet i vejen for Kulturprofilen i de seneste årtier«, sagde forfatteren Martina Montelius.

Fra Det Svenske Akademi var der ingen reaktion. Fra Børsbygningen midt i Stockholm lød beskeden, at man ikke havde planer om at kommentere dommen. Hverken skriftligt eller mundtligt.

Horace Engdahl, som er et fremtrædende medlem af Det Svenske Akademi, ønskede heller ikke at kommentere dommen. Da Politiken spurgte ham, hvilken betydning dagens dom i tingsretten får for akademiets fremtidige arbejde, og om dommen får nogen betydning for, hvordan han ser sin egen stilling i akademiet fremover, var svaret dog klart. Ifølge Engdahl får dommen ingen betydning for nogen af delene.

Uden for akademiet vurderer man betydningen af Jean-Claude Arnaults dom anderledes. Björn Wiman, kulturchef på avisen Dagens Nyheter, siger:

»Dette er ikke en ny begyndelse, men en krise, der bare er blevet dybere og dybere over det seneste år for Det Svenske Akademi. Den ny begyndelse kan først komme, hvis institutionen for alvor begynder at gøre op med sig selv. Det har de ikke vist nogen vilje til endnu«. »Det, som nogen har slået hen, er ikke muligt at slå hen længere. Nu er det ikke længere ord mod ord eller nogen, der siger noget. Nu ligger der en dom, og vi har at gøre med en dømt voldtægtsmand«, siger Wiman.

Stribevis af overgreb

Det er ellers sagen mod Jean-Claude Arnault, som har fået Det Svenske Akademi til at brække midt over.

Den begyndte i november sidste år, da journalisten Matilda Gustavsson fik trykt en artikel i Dagens Nyheter. Her stod 18 kvinder frem og anklagede Jean-Claude Arnault for stribevis af seksuelle overgreb. Flere af overgrebene skulle være foregået i lejligheder, som er ejet af Det Svenske Akademi. Arnault har haft adgang til lejlighederne, fordi han er gift med den anerkendte digter Katarina Frostenson, som er medlem af Det Svenske Akademi.

Efter dommen i Stockholm i går sagde Matilda Gustavsson til Dagens Nyheter, at for hende føles dommen som værende større end den enkelte sag.

»Jeg ved, hvad den betyder for mange andre kvinder, som følger sagen og ikke får deres historier gransket på dette niveau. Det er kvinder, som oplever, at det også er deres historier, det handler om«.

Forfatteren Gabrielle Håkansson var en af de 18 kvinder, som stod frem i Dagens Nyheter i november, og hun er lettet over, at Arnault blev dømt.