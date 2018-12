Nationalmuseets vicedirektør stopper: Camilla Mordhorst bliver generalsekretær for Dansk Kulturinstitut Nationalmuseets vicedirektør, Camilla Mordhorst, stopper. Fremover skal hun være chef for Dansk Kulturinstitut.

Dansk Kulturinstitut får ny generalsekretær. Fremover vil det være den 48-årige Camilla Mordhorst, der skal stå i spidsen for det 78 år gamle institut.

På trods af at Danmark allerede har masser af kulturudveksling, er det er længe siden, der har været så meget brug for Dansk Kulturinstitut, som der er nu. Det mener Camilla Mordhorst:



»I en tid med internet, billige flyafgange og globale nyhedsstrømme kan det synes gammeldags at sende folk ud for at fremme den mellemfolkelige forståelse, som kulturinstituttet har gjort siden 1940. Men de seneste år har det vist sig, at tilliden og lysten til international dialog ikke kommer af sig selv — uanset om man har internet eller ej«, siger Camilla Mordhorst.

Hun afløser Michael Metz Mørch, der har siddet i generealsekretærstolen siden 2014.

Camilla Mordhorst kommer fra en stilling som vicedirektør på Nationalmuseet, hvor hun de seneste 3 år har arbejdet side om side med blandt andre Rane Willerslev.

Hun har 20 års erfaring i museumsbranchen — blandt andet på Museet for Søfart.

Hvorfor skal du væk fra Nationalmuseet?

»Jeg skal ikke væk fra Nationalmuseet. Jeg skal til Dansk Kulturinstitut. Jeg har været i museumsbranchen i 20 år og prøvet at fremme kultur-og kunstværdier på nationalt plan. Nu får jeg chancen for at fremme det på globalt niveau, og det er en chance, jeg ikke kan forspilde«.

Mere fokus på dagsordener

Dansk Kulturinstitut, der blev oprettet i 1940, har afdelinger over hele verden. Dets primære formål er at »udvikle begivenheder og kultur- og samfundsrelevante projekter, der skubber til vante tankesæt og giver gensidig værdi i kulturen, kunsten og samfundet i Danmark og i udlandet«.

De senere år har det især foregået ved at bære kultur og kunstnere frem i verden. Men det er ikke længere nok i sig selv, mener instituttets nye chef.

Når hun tiltræder sin nye stilling i det nye år, er det derfor med et konkret mål for øje:

»Der er ingen tvivl om, at jeg gerne ser, at vi samler os om en mere fælles retning«, siger Camilla Mordhorst:

»Vi skal have mindre fokus på at få kunstnere og kulturfolk frem i verden og mere fokus på at sætte dagsordenen. Vi skal sammen med kunstnerne etablere et rum til en samtale om fælles værdier – eksempelvis ytringsfrihed og ligestilling – i lande, som vi måske ikke er enige med om alt«.

Camilla Mordhorst peger på sidste års udstilling om seksualundervisning på kulturcentret i Beijing som et godt eksempel på kulturinstituttets evne til at sætte dagsordenen via samtaler:

»Udstillingen fandt sted på samme tid, som man i Kina havde en samtale om, hvad landet skulle gøre med seksualundervisningen af deres børn og unge. Den havde en enorm gennemslagskraft og var meget besøgt. Den startede en samtale«, siger hun.

Camilla Mordshorst begynder i sit nye job 1. januar.