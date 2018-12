Filmpris: 'Cold War' ryddede bordet, da 'den europæiske oscar' blev uddelt i Sevilla

Pawel Pawlikowskis ’Cold War’ ryddede nærmest bordet, da der lørdag aften blev uddelt European Film Awards i Sevilla. Dermed blev der også stort set kun lange næser til de mere eller mindre danske film ’Den Skyldige’ og ’Grænse’, der ellers begge var nomineret i adskillige kategorier.

Både den dansk filmskoleuddannede Ali Abbasis dristigt grænsebrydende ’Grænse’ og den Gustaf Möllers ’Den skyldige’ var på forhånd at regne blandt de markante outsidere, men det blev altså Pawlikowski, der blev den helt store vinder i Sevilla. Ikke blot blev filmen kåret til årets bedste europæiske film, men Pawlikowski blev også den bedste instruktør og hans fik såmænd også prisen for årets bedste enkeltstående filmpræstation. Hvad det end præcist betyder.

Men her sluttede det ikke. Pawlikowski fik også prisen for bedste manuskript, Joanna Kulig modtog prisen som bedste kvindelige skuespiller og Jarowlow Kaminski blev bedste klipper.

Europæisk film var meget mere end ’Cold War’ det forløbne år

Det efterlod stadig en chance for, at Jakob Cedergren kunne vinde en pris som bedste mandlige skuespiller, men den gik i stedet til Marcello Fonte fra Matteo Garrones ’Dogman’. En enkelt pris endte trods alt hos ’Grænse’, idet Peter Hjorth fik prisen for bedste visuelle effekter.



Publikumsprisen gik til Luca Guadagninos ’Call Me By Your Name’, som med sin internationale produktion (filmen er fransk-amerikansk-italiensk-brasiliansk) og sine amerikanske skuespillere måske umiddelbart virker mindst ligeså amerikansk som europæisk.

Dansk film havde også sat næsen op efter en pris i dokumentarkategorien, hvor ’The Distant Barking of Dogs’ var nomineret, men her trak svenske Jane Magnussons ’Bergman - A Year in a Life’ det længste strå i 100-året for Bergmans fødsel.

Der er ikke meget at grine ad i ’Cold War’, så årets bedste europæiske komedie kunne den selvsagt ikke blive kåret til. Her vandt i stedet skotske Armando Iannucci for den sorte politiske humor i graphic novel filmatiseringen ’Stalins død’. Hvilket medførte adskillige vittigheder på det nuværende Kreml-styres bekostning, eftersom ’Stalins død’ er blevet forbudt af censuren i Sovj...undskyld, Rusland.

Det blev i det hele taget en aften, hvor mange kommentarer kredsede om kampen for at holde sammen på Europa i en krisetid. Ikke mindst Ralph Fiennes gjorde sin stilling klar med en lang og velformuleret takketale, da han modtog en pris for at have udbredt europæiske filmkvaliteter over hele den vide verden.

Men med alle de mange priser til Pawel Pawlikowskys ’Cold War’ udviste Europa for en gangs skyld en bemærkelsesværdig enighed. Og måske også mere end godt er.

Europæisk film var nemlig meget mere end ’Cold War’ i det forløbne år. At give stort set samtlige priser til en film, der udspiller sig i fortiden, og gør det på decideret gammeldags definerede æstetiske betingelser, er måske ikke det vildeste signal at sende til verden. Også selvom ’Cold War’ vitterligt er en meget smukt eksekveret film og Pawlikowskis film udtrykker en kritik af politisk undertrykkelse, som kan relateres til nutidige tendenser især i den østlige del af Europa.