At kneppe en flødebolle med en mikrofon: Grotesk sexturismehorror-hørespil er et effektfuldt møde mellem lyd, litteratur og scenekunst

Christina Hagens hørespil ’Piña colada’ er en hysterisk fodnote til forfatterskabet – og et effektfuldt møde mellem lyd, litteratur og scenekunst.

At kneppe en flødebolle med en mikrofon:

Der er noget både meget hipt og en lille smule kikset over scenariet: Et sted i Kødbyen på Vesterbro i København sidder vi i en mørk hal og lytter til hørespil. Du hørte rigtigt: Vi sidder og lytter til hørespil. I en mørk hal i Kødbyen. Takket være nogle idealister og ildsjæle, der får dette til at ske.