Min 93-årige farmor fortæller om ægteskabet før 1968: »Dengang kendte man ikke alle de finesser omkring det seksuelle samliv, man gik ikke efter at pine det ud på det yderste«

Han var kun en stor dreng, 18 år gammel, og var samme sommer flyttet hjemmefra for at læse på universitetet, hvor ungdomsoprøret og alle de nye tanker havde grebet ud efter ham, og nu skulle han hjem til det lille landbrug ude på Terslev Overdrevsvej, hvor han var vokset op, for at besøge sin mor og far. Oprøret tog han med sig, eller rettere: Han havde taget det på.

Det er min farmor, Magna Schmidt, der fortæller historien. Hun er 93 år og har dækket op inde på kakkelbordet i stuen. Landbruget ude på overdrevet flyttede hun fra for mange år siden, vi sidder i plyssofaen i et rækkehus af røde sten, omgivet af familiefotografier, dukker i kjoler, lampetter, pyntepuder og potteplanter. Overalt en slående orden. Min farmor holder hus til perfektion.

»Jeg husker det meget tydeligt. Din far ankom med beskidte cowboybukser, der var revet over, så de næsten hang i trevler. Og med langt, langt, filtret hår, og så ... et indianerpandebånd rundt om. Sådan her«, siger hun, mens hun viser med hånden, hvordan det sad, stramt og tværs hen over panden på hendes søn.

»Jeg blev så vred. Jeg sagde til ham: »Ved du hvad, Karsten? Inde i København, der kan du skabe dig lige så tosset, du vil. Men du skal ikke komme ud og gøre os til grin. Vi skal leve herude til hverdag, så du har bare at se ordentlig ud, når du kommer hjem. Og pæn i tøjet«. Så tog han det første tog tilbage til København«.

Min far så ikke sine forældre i et helt år bagefter. Det har han selv fortalt mig. Men i dag er det ikke ham, men min farmor, der har taleretten. For min fars generation, 68’erne, har haft uendelig meget taletid siden året, der gav generationen sit navn. Og i år, hvor 1968 kan fejre sit 50-års jubilæum, må historien om ungdomsoprøret fortælles med en anden stemme.

Magna Schmidts tre børn, engang i 1970'erne: Fra venstre Karsten Schmidt, Birgit Schmidt og Johannes Schmidt. De to yngste mødte ungdomsoprøret, da de flyttede til København i 1968 for at læse på universitetet. Deres storebror, i hvid skjorte, flippede ikke.

Magna Schmidts tre børn, engang i 1970'erne: Fra venstre Karsten Schmidt, Birgit Schmidt og Johannes Schmidt. De to yngste mødte ungdomsoprøret, da de flyttede til København i 1968 for at læse på universitetet. Deres storebror, i hvid skjorte, flippede ikke.

Min egen generation, 68’ernes børn, har heller ikke forholdt sig tavs. Af vores forældre lærte vi at udfordre autoriteterne, og det gjorde vi så. Siden nullerne har vi kritiseret dem igen og igen, fortalt om rod og rodløshed, om splittede familier, om mors og fars nye kærester og deres børn og alle dem, der forsvandt igen, og om en barndom med huller, der ikke kun sad i striktrøjerne.

Så nu er jeg taget til Haslev for at høre fra 68’ernes forældre. Repræsenteret ved min farmor, Magna Schmidt.

Hun er som altid nydeligt klædt, i en lysegrå, højhalset sweater, der passer til hendes glatte korte hår, og med en sort halskæde ud over.

Min farmors historie er historien om et århundrede. Magna Schmidt er født i 1925, for snart 100 år siden, og ungdomsoprøret faldt sådan cirka lige i midten. Hun tilhører en generation af mennesker, der er blevet voksne under vilkår, som mange har glemt, og som endnu flere ikke aner noget om. Hendes livserfaringer er vigtige for at forstå sammenstødet med 1968 og med tiden, der fulgte.

Selv hænger jeg, der er født i 1976, som en lyshåret pige rundt omkring på stuens vægge, men nu sidder jeg her i sofaen for at spørge, hvordan det var at være den sidste generation før 1968. Hvordan føltes det, da verden forandrede sig?

»De gjorde oprør mod alt det bestående«, siger min farmor.

»Det var pludselig forkert alt sammen. Alting skulle være anderledes. Efter deres opfattelse. Og det var jo på tværs af det liv, som vi levede og stod for. På tværs af det. Og det var altså svært at følge dem i, at det skulle være sådan«.

Et andet liv

Min farmor kommer fra små kår på landet. Hendes forældre mistede deres tre første børn, inden min farmor og hendes lillesøster kom til verden. En dreng og to piger, der alle døde som spæde. Tre små kister. Tre ture til kirkegården. For mig, der selv har født tre børn, er det ufatteligt, at de overlevede, forældrene.

Fire gange om dagen skulle min farmors far ud og flytte køerne, der var bundet til hver deres pæl med et tøjr. Ud på marken, pælen op, flytte ko og tøjr hen, hvor der var mere græs, slå pælen i jorden med en kølle fire gange hver dag. Malke skulle de to gange om dagen. Og så var der afgrøderne, grisene, hønsene, gæssene. De havde aldrig fri.

Man skal ikke hele tiden stræbe efter at opnå den fulde nydelse af alting. Og det var det, de gjorde Magna Schmidt om 68’erne

Da min farmor gik i 7. klasse på landsbyskolen i Hyllested, dukkede hendes klasselærer en dag op ude på landet for at spørge, om Magna ikke nok måtte komme på realskolen i Slagelse, så dygtig som hun var. Hendes far svarede blankt nej, for det var hans penge ikke til, som han sagde, og: »Hun er jo en tøs. Så hun bliver vel gift engang, og så er hun forsørget«.

Min farmor var derfor ikke fyldt 14, da hun kom ud at tjene. Arbejdsdagen begyndte klokken 5 om morgenen, hvor bageren, hun tjente hos, stod og skreg: ’Så står I op, mens det er dag!’. Fri havde hun først, når hun gik i seng, for støvler skulle pudses, tøj skulle stives i skummetmælk, og der skulle gøres rent og vaskes tøj og laves mad. Og når bagerfamiliens fire piger ikke gad gå helt ud til wc’et over gården, men i stedet sked ved gavlen af huset, var det også min farmors opgave at skovle dét væk.

Jeg tænker på min far, som lå på sit værelse og lyttede til tidens hits på Radio Luxembourg, da han var teenager. Det er mellem min farmors generation og hans, at skiftet sker. Det store, vilde skift. På kun et øjeblik. Muligheder, veje, forvandlinger.

Guds vilje

Min farfar, Sigfred Schmidt, mødte Magna, da hun var 16 år gammel. De fik øje for hinanden ved ungdomsmøderne i den lokale kristne forening, hvor de unge mødtes til sang og andagt – og drog på fælles udflugter på cykel om sommeren. Han var ni år ældre end hun, fra Sønderjylland og stærk i troen. Min farmor var ikke ligefrem forelsket, og den følelse kendte hun ellers godt, især fra blikkene mellem hende og en ung mand på et mejeri, hvor hun havde været i huset.

Men min farfar havde andre kort i ærmet. Han havde bedt Gud om at vise sig den pige, han måtte få. Og Gud havde vist ham Magna. Umuligt at ignorere, syntes hun.

Bryllupsdag og 18-års fødselsdag i 1943. Parret kørte til kirken i hestevogn.

Bryllupsdag og 18-års fødselsdag i 1943. Parret kørte til kirken i hestevogn.

Så Magna blev gift med Sigfred. På sin 18-års fødselsdag. Hun var jomfru på bryllupsnatten, selv om de havde været forlovet i halvandet år. Det var man, siger hun. Dem, der havde forløbet sig, så man ned på.

»Men ... ja, det var altså en sølle affære«, siger hun, »vi sov jo derhjemme på bryllupsnatten, hos mine forældre. Men det gik da lidt ud over lagnet, det kan jeg huske«.

Da de havde været gift i halvandet år, fødte min farmor en søn, Ejvin. Et smukt drengebarn, der hænger på væggen ved siden af os, mens vi taler. Han døde, da han var et år. En læge mente ikke, at den febervarme dreng var så syg, som han var. Da han blev indlagt på sygehuset, var det for sent.

De sad hos ham, indtil de var nødt til at tage hjem fra sygehuset. For de boede langt ude på landet og skulle sørge for køerne, hestene og grisene. Lukke hønsene ind, så ræven ikke tog dem. Imens døde deres dreng.

»Kort efter vi var kommet hjem, kom de nede fra nærmeste nabo, det var en gård, hvor de havde telefon. Der var ringet fra sygehuset, og nu var han død«, siger min farmor, mens tårerne finder vej.

Bagefter kunne Magna ikke holde ud at være i huset. De flygtede, sådan siger hun det, til gården på landet ud for Haslev. Året efter fødte hun sit andet barn, min fars storebror. Det var i 1947.

»Og jeg kan huske, at jeg aldrig nogensinde, aldrig nogensinde i mit liv«, siger hun, mens stemmen bliver høj og grødet, »aldrig har jeg oplevet sådan en lykkefølelse, kun den ene gang i mit liv har jeg oplevet så intens en lykkefølelse, som da Johannes blev født«.

Nu græder hun.

»Kun den ene gang«.

Tre år i træk fødte Magna et barn. Først Johannes, så Birgit og så Karsten, min far, i 1949. Mens børnene var små, arbejdede hun på gården, senere fik hun et deltidsjob i Haslev.

Birgit og Karsten havde nemt ved det boglige, som deres mor. Så de skulle læse videre. Når Magna mødte ind på håndværkerskolen, hvor hun var en del af rengøringsholdet, troppede de derfor op på gymnasiet et andet sted i byen for at blive klogere. Bror og søster blev studenter samtidig, som familiens første. Men min farmor fik ikke fornøjelsen af at sætte huen på sin søn. For min far var begyndt at interessere sig for det politiske og mente, at en studenterhue var »noget borgerligt pis«. Hans udtryk, ikke hendes. Min farmor ville aldrig sige sådan.

Langt hår, skæg og tonede briller på familiens unge i begyndelsen af 1970'erne.

Langt hår, skæg og tonede briller på familiens unge i begyndelsen af 1970'erne.

Og i 1968, året, hvor ungdomsoprøret blomstrede, flyttede både min 19-årige faster og min 18-årige far så hjemmefra for at læse på universitetet i København.

Hjem fra Thylejren

Min farmor vil gerne forklare, hvorfor hun blev vred, når min far i de år kom hjem fra København i flippertøj.

Ikke kun ude på gården, men også til familiefester, som da han i 1970 kom direkte fra den første sommer i Thylejren til sin storebrors bryllup – og sad med solbleget, viltert hår og rød og afskallet næse blandt de pæne bryllupsgæster. Eller da han og min mor nogle år senere skulle stå faddere ved en barnedåb i familien og dukkede op i kirken sådan her:

»Din far mødte op i en tarvelig, strikket trøje. Med striber og halværmer! Ud over en skjorte. Og din mor ... Hun havde en hvid fåreskindspels på. Den var så beskidt, så hvis man havde slået den op på fliserne, ville den være blevet hængende. Hvad har de ikke tænkt, de, der sad i kirken, om de to fremtoninger?«, siger hun.

For Magna var det alvor, når min far trådte uden for normerne, når han nægtede at følge de regler for påklædning, som hun var vokset op med.

»Vi blev jo altså til grin. Og vi blev peget fingre af, når de så sådan én herude på landet, ikke også? »Sikke en søn, de har! Så I ham?««, siger min farmor.

Hvorfor var det så slemt?

»Det var vel, fordi moralen var en anden dengang. Og man kunne altså ikke snuppe den slags afvigelser fra pæn opførsel og nobel påklædning. Så var der noget helt galt, ikke?«.

Min farmors stemme bliver lille: »Kan du ikke godt forstå det?«, spørger hun.

Magna havde arbejdet hele sit liv for at give sine børn de bedste muligheder, så de kunne skabe sig et godt liv. Hun vidste, hvordan små kår smagte, og havde selv løftet sig gennem virkelyst, klaverlærer til børnene og gennem det kirkelige og musikalske liv, som min farfar bragte til hjemmet gennem sin tro og sit menighedsrådsarbejde. Og nu kom min far – sammen med hele sin generation af unge, politisk bevidste flippere – og klædte sig i fattigmandstøj. Som om social opstigning var en leg.

»Det var pinligt, pinligt, at man havde en søn, der kom hjem og så sådan ud«, siger hun.

Verden åbnede sig

Som ung havde min farmor accepteret at knokle fra tidlig morgen til sen aften; hun havde passet bagerens dovne unger og spist frikadeller af fars, som egentlig var købt til schæferhunden Ulla, et sted, hun var i huset, »Ullas fars«. For at skabe sig den fremtid, der var blevet hende nægtet, da hun ikke fik lov til at læse videre.

Som studerende på universitetet mente min far ikke, han havde pligt til at fortælle nogen, hvor han var, og blev smidt ud fra det første værelse, hun havde skaffet ham i København, hos en enkefrue. Han og min faster flyttede på kollegier og i kollektiver og festede og røg fede og havde skiftende kærester. De fik øjnene op for verden. Mødte tidens antiimperialistiske venstrefløj, gik til demonstrationer mod Verdensbanken og USA, min faster havde et fotografi af en soldat fra Vietnamkrigen hængende som ungdomsplakat på sit værelse.

»Det var et meget anderledes liv. For os var det det nære, vi kendte til«, siger min farmor.