Anmeldelserne er dårlige, men Susanne Bier glæder sig over adgangen til en kvart milliard seere

Det skrev anmelderne om ’Bird Box’

Christian Monggaard, Information: »Dødspændende dommedagsthriller (...) Et fascinerende og besættende portræt af en kvinde, der kæmper så hårdt for at overleve en mystisk epidemi, at hun rent glemmer at leve«.

Sara Prahl, Soundvenue (3 ud af 6 stjerner):»Der hersker ingen tvivl om, at ’Bird Box’ (...) til syvende og sidst kvalificerer sig fint som lidt harmløs fredagshyggegyser«.

Flemming Kaspersen, Ekko (3 ud af 6 stjerner): »Med så tynde karakterer burde der være mere smæk på de postapokalyptiske genreløjer. Enkelte scener er intense og spændende, men i det store og hele er ’Bird Box’ bare pæn og kedelig. Og det må Jordens undergang ikke være«.

Kim Skotte, Politiken (2 hjerter):»Bier røber ikke truslens konkrete natur. Hvilket nok er meget klogt, når man bevæger sig faretruende tæt på det rene sludder og vrøvl«.

