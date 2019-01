Sanne Søndergaard er kællingen i dansk standup: »Nogle af mine kollegaer prøvede direkte at sabotere min karriere«

Allerede for tre år siden følte hun sig færdig.

Hun var overfodret efter et år, hvor hun havde udgivet en bog, lavet et talkshow, turneret med standup, deltaget i endeløse debatter om feminisme og modtaget lige så endeløse hadske beskeder fra mænd. Sanne Søndergaard gad ikke mere.

blå bog Sanne Søndergaard Født år 1980 i Ikast. Uddannet journalist på Aarhus Journalisthøjskole. Sanne Søndergaard har lavet syv soloshows. Det seneste, ’Kontroltaber’, har premiere 24. januar i Bremen Teater i København. Hun har desuden udgivet fire bøger og holder foredrag om mobning og sexisme.

»Jeg tænkte, at det her liv vil jeg simpelthen ikke leve. Jeg tager til Jylland og flytter ind i en forblæst hytte«.

Sådan en rigtig gennemblæst en ved Vesterhavet. Med en schæferhund. Lange gåture på stranden. En islændersweater og nogle romanskriblerier.

Nu sidder hun i et baglokale på Amager en regnvåd tirsdag aften.

Hun har lige powernappet efter en køretur fra Aarhus og må multitaske mellem interviews, tøjskift og de sidste forberedelser til generalprøven på sit nye show, ’Kontroltaber’. Der er langt fra en islændersweaters beroligende æstetik til de guldglimmerhæle, Sanne Søndergaard er i færd med at stable sig op på.

Målet var at holde sig væk fra den offentlige debat om feminisme, og det lykkedes hende ret godt. Men der er noget, hun mangler at sige på scenen. Noget om sexisme og især sexisme i standupbranchen.

»Jeg har brug for at fortælle, hvor meget det har formet mig, at jeg som kvinde har skullet være i så ubehageligt et miljø gennem min karriere og har skullet udsættes for så mange sexistiske oplevelser«.

Den 38-årige komiker bøjer sig ind over baglokalets plettede sofabord. I dyb koncentration. Der er 5 minutter at gøre med, publikum snakker allerede højlydt på den anden side af døren, og Sanne Søndergaards sprittusch tørner mod papiret i en nådesløs indsats for at skære settet ned til de to gange 53 minutter, hun har planlagt.

Lette grin er det første, der bliver streget.

»Jeg vil noget mere med det her show. Hvis det skal lykkes, er jeg nødt til at droppe nogle jokes for at prioritere den primære fortælling«, ræsonnerer hun.

Noget andet end en stripper

Uden videre intro træder Sanne Søndergaard ud på Teater Plays lille tætoplyste scene. Hun tænder for optageren på sin mobiltelefon for bagefter at kunne høre publikums reaktioner, placerer den på en skammel og lægger så ud med en historie om præsentationsangst.

Ikke præstationsangst, men hendes angst for at blive præsenteret. For det er før gået så gruelig galt.

En af de præsentationer gengiver Sanne Søndergaard for publikum. Det var stadig tidligt i hendes karriere, og hun var blevet booket til at optræde til byfest i Vojens. Hvor hun blev præsenteret på scenen i et telt fyldt med spritstive mænd med kommentaren: »Vi plejer jo at have en stripper. Men i år vil vi prøve noget andet!«.

»Noget andet!?«, spørger Sanne Søndergaard fra testshowets scene. »Ikke standup og jokes, bare noget andet. Der sad 500 stive mænd og forventede bordtennisbolde ud af fissen«.

Det blev til 2 minutters optræden i Vojens, før en mand på forreste række tog tegnebogen frem og flippede en hundredkroneseddel op på Sanne Søndergaards bryster i håb om, at hun alligevel ville tage tøjet af.

Foto: Finn Frandsen En veninde foreslog Sanne Søndergaard at gå til boksning. Men hun får pulsen rigeligt op af at gå på Facebook, så i stedet håndterer hun sine frustrationer ved at vinterbade og dyrke yoga.

Hun forlod scenen.

»Der sad 500 mænd, som bagefter tænkte: »Kvinder er ikke sjove««, konkluderer hun for publikum.

Sexismen har ifølge Sanne Søndergaard trukket spor hele vejen gennem hendes tilværelse. Den tilværelse begyndte i Ikast i en arbejderfamilie, hvor normerne for køn, etnicitet og seksualitet var uhørte debatemner. Indtil Sanne Søndergaards forældre fik en datter, der aldeles ikke ville have noget med de normer at gøre.

»Alt med, at ting skulle være på bestemte måder, fordi jeg var en pige, kunne jeg bare ikke«, siger hun.

Det udviklede sig til en slags tidlig aktivisme og en enkelt mikrorevolution, som gik over i familiefortællingen.

3-årige Sanne Søndergaard var blevet passet hos sine bedsteforældre. Hun havde fulgt de gamles rutiner og sjusset sig frem til, at arbejdet mellem dem var ulige fordelt. De var begge i gang hele formiddagen, han ude, hun inde, men når bedstemoren havde lavet frokost, og den var spist, gik bedstefaren ind og lagde sig på sofaen – imens hun ryddede op.

Barnebarnet besluttede, at regnskabet ikke gik op, så hun marcherede ind i stuen, stillede sig for enden af sofaen og spurgte med høj stemme sin bedstefar, hvorfor han ikke hjalp bedstemoren med at vaske op?

»Så grinede han og gik ud og hjalp hende. Og det har han i øvrigt gjort lige siden«, siger Sanne Søndergaard.

For forfærdelig til ’Oliver Twist’

Dermed ikke sagt, at hun bare sejrede sig ud af Midtjylland. Overhovedet ikke. I skolen var ingen indstillet på at ændre vaner for den unge Søndergaards skyld, så hendes evige spørgsmålstegn ved den til piger indrettede rolle som blid og omgængelig gjorde hende upopulær.

Hun blev mobbet. Mobbet i en grad, hvor også lærerne deltog.

Da de skulle opføre ’Oliver Twist’ som skolemusical, gik 12-årige Sanne Søndergaard op til sin lærer og spurgte, om hun måtte spille hovedrollen? Skuespil var hendes drøm, og her var den helt store chance.

Læreren svarede ikke, men gik direkte ind i parallelklassen og sagde til drengene der:

»En af jer er nødt til at spille Oliver Twist. Sanne har lige meldt sig til rollen, og hun er helt forfærdelig, så det skal hun bare ikke«.

Da en af drengene meldte sig, ville den unge pige med skuespillerdrømmene vide, hvorfor han fik rollen i stedet for hende. Som svar på sit spørgsmål blev hun kylet helt ud af musicalen for at være så besværlig. Det samme gjorde hendes to veninder. Trioen endte med at have undervisning alle de timer, deres klassekammerater forberedte sig på premieren.

Foto: Finn Frandsen Sanne Søndergaard diskuterer ikke længere feminisme for åben skærm. Det er gået op for hende, at hun egentlig er ligeglad med, om hun får ret. Hun vil hellere lave sjov med noget, som folk så kan gå hjem og tænke over.

»Mit problem var, at jeg var dygtig og ikke ked af at sige, at jeg var dygtig. Jeg var ambitiøs, frembrusende, aktiv og assertiv. Alt det, man egentlig ser som positivt, når kvinder er det, men som man alligevel straffer små piger for at være«, siger Sanne Søndergaard.

»Det er et paradoks. Vi er fuldstændig overbevist om, at vi lever i et land med ligeværd. Og samtidig er det bare ikke sådan«.

Med sexismen som følgesvend

Efter flere år med intens mobning blev det til en flugt ud af Midtjylland. Sanne Søndergaard beskyttede sit selvværd mod yderligere slag ved at bygge en forsvarskrans af raseri uden om teenageårenes smerte.

I et lavloftet grupperum på Aarhus Journalisthøjskole gik det en dag op for hende, at den løsning ikke var holdbar. En medstuderende stak til hende. Han stak lidt mere, og lige pludselig gik noget løs. Hun skreg ad ham. Og for ud af grupperummet.

Han fortalte bagefter, at hans mor kunne tænde fuldstændig af på samme måde, så han vidste, hvordan man fik det til at ske. Og det havde han så prøvet af på Sanne Søndergaard.

»Jeg tænkte: »Så nem vil jeg simpelthen ikke være««, siger hun.

Sanne Søndergaard byggede et lag af humor rundt om sin vrede. Og sådan blev hun komiker.

Efter at hun i 2005 på Comedy Zoo i København første gang havde stillet sig på en scene for at lave standup, blev hun tilbudt et job, og derfra rullede karrieren. Der kom flere optrædener, det er nu blevet til syv soloshows, adskillige bøger, foredrag og en værtsrolle på DR. Blandt andet.

Men hele vejen igennem har hun oplevet, at en klæbrig sexisme har fulgt hende som et spor, hun ikke kan slippe væk fra. Hun er blevet præsenteret som hende med patterne. Mænd i branchen har lavet jokes om, at de har haft sex med hende. Hun har utallige gange fået at vide, at repræsentanter for hendes køn simpelthen ikke kan være sjove. Punktum.

I sommeren 2008 blev Sanne Søndergaard inviteret med i satireredaktionen ’Tjenesten’ på DR som ene kvinde. For sent fandt hun ud af, at hun udelukkende var blevet castet for sit køn – fordi hun både kunne spille blondinerne og ekskæresterne. Helst skulle hun konsekvent være sjov på egen bekostning. Og hendes indspilninger skulle altid lige hænges ud foran hele redaktionen. På brainstormtavlen blev Sanne Søndergaards ideer ikke engang skrevet op ved siden af mændenes, før de blev droppet. Uanset hvor stor umage hun gjorde sig.

Til sidst gik Sanne Søndergaard til sin chef med frustrationen over, at hendes ideer konsekvent blev nedgjort. Så måtte hun jo bare komme med nogle bedre ideer, svarede chefen. Og i øvrigt skulle hun vide, at hun kun var hyret, fordi det var et krav, at de havde en kvinde på holdet.

Jeg har været meget opmærksom på, at jeg ikke vil være medskyldig i min egen nedværdigelse Sanne Søndergaard, komiker

Så hun gik til hans chef for at klage over behandlingen. Her blev problemet tacklet ved, at hun blev bortvist fra programmet. En bortvisning, der blev en sortlistning i hele branchen. Ingen ville længere arbejde sammen med hende.

»Hvis jeg ikke havde oplevet så ubehagelig mobning, fra jeg var 12, til jeg var 15 år, så tror jeg ikke simpelthen ikke, at jeg havde kunnet klare årene efter det. Nogle af mine kollegaer prøvede direkte at sabotere min karriere, andre sagde grimme ting til mig, og resten lod nærmest bare være med at tale med mig«, siger hun.

I tiden på ’Tjenesten’ havde Sanne Søndergaard nogle af de mange oplevelser, der betød, at sexismen formede hendes karriere. Egentlig var det ikke meningen, at hendes shows skulle handle om feminisme. Men hun fik hurtigt inspiration nok at tage af.

»Alle journalister, der interviewede mig i starten, ville kun høre om det at være kvinde i branchen«, siger hun.

»Ironisk nok har de så fået shows om at være kvinde, fordi jeg blev konfronteret så meget med mit køn«.

Nu laver hun shows om at blive udskammet for at have hår mellem benene. Shows med titler som ’Mandehader’ og ’Sindssyg kælling’. Hun er den, der kun ville stille op til et livsstilsprogram, hvis der blev quizzet om menstruation.

Men først og fremmest siger hun konsekvent fra over for bemærkninger om hendes krop og hendes køn i lokalerne backstage. Og det gør det stadig svært for Sanne Søndergaard at være i den danske standupbranche. For når hun ikke vil spille blondinen, skal hun i stedet spille hystaden.

»Den eneste måde, jeg får lov at være med på, er, hvis jeg gør mig selv til en fuldstændig hysterisk, vanvittig person. Men jeg har været meget opmærksom på, at jeg ikke vil være medskyldig i min egen nedværdigelse«, siger hun.

Forventningerne til hende blev helt klare, den dag Zulu kontaktede hende. Hun gengiver situationen:

»Hej, vil du være med i en reklamesketch for ’Comedy Galla’?«, spurgte de mig. »Det tager kun 30 sekunder. Du skal bare komme og sparke en mand i skridtet og gå ud igen«.

»Det kunne de ikke forstå, at jeg ikke ville. »Det er jo sådan, du er«, sagde de«.

Hun sukker.

Tilladelse til at være sårbar

Sanne Søndergaard sidder i strømpesokker i en villa ved Egå. Der er gået tre uger siden testshowet på Amager, og premieren på ’Kontroltaber’ er kun en uge væk.

Den ligner sig selv, villaen, som den i efteråret blev kendt på tv, da Mads Steffensen viste den frem for nationen i programmet ’Kender du typen’, hvor livsstilsekspert Anne Glad næsten ikke kunne holde sig i ro af bare begejstring over indretningen.

En sofa, to kandelabre og et oliemaleri sat op under udhænget på terrassen! Jordbærplanter voksende vildt mellem havens fliser! Et helt bibliotek af feministisk litteratur! Det var rene komplimenter og god stemning i bedste sendetid.

Sanne Søndergaard har da også gjort sig umage. For et år siden fik hun adresse her hos sin nye kæreste og hans to børn. Det blev hendes alternativ til den forblæste hytte ved Vestkysten, så hun kilede sig ind med femi-biblioteket, tre garderobemeter kjoler i 50’er-snit og et abonnement på Aarstiderne.

Hun serverer urtete og drikker sig selv igennem næsten hele kanden. På bordet er der sat mandler, klejner og mørk chokolade frem på et antikt stel. Her er tyst på en måde, det kun kan være, når man er langt fra de politisirener, bybusser og spritstive stoddere, der i 15 år har lagt lydbillede til hendes hverdag i Absalonsgade i København.

I forstadsvillaen er der plads til at være præcis lige så feminin og sårbar, som hun har lyst til. Det kan godt være, at det ligner det gængse valg om at slå sig ned i voksne omgivelser. Men hun mener det, når hun siger, at hun var mentalt færdig dengang for tre år siden. Sanne Søndergaard beskriver flytningen fra København som at få kastet en livline, når ens arme kramper af anstrengelsen ved at holde sig oven vande.

»Det føles vitterlig, som om jeg var gået fuldstændig ned, hvis jeg ikke var kommet væk fra det liv«.

Forandringen var stærkt inspireret af feministen Emma Holten, der holdt op med at debattere offentligt, fordi hun ville bevare sin sårbarhed.

»Det var bare så fint. Hun er 28 år og vil ikke bygge det skjold, der skal til for at udsætte sig selv for debatten. Jeg har bare bygget det op, og nu går det op for mig, at det ikke var så fedt. Det er meget federe at være et sted, hvor man er åben og sårbar og bliver mødt i det«.

Foto: Finn Frandsen Når Sanne Søndergaard har forladt standup-branchen, vil hun fokusere på sit forfatterskab. Hun oplever, at hun med bøger kan skabe mere eftertanke end med et standup-show.

Så Sanne Søndergaard engagerer sig fuldt og helt i sin nye tilværelse. Hun rydder op i bunkerne. Foreslår familien at skrive lister som den gule, der hænger ved åbningen til entreen og fortæller børnene, hvad de skal nå inden skoleafgang. Og hun læser alt, hvad der er at læse om sammenbragte familier.

Det falder hende let, for det er det, hun gør. Læser, forbereder sig, bygger dokumentationen op som et stillads rundt om sine påstande – især de feministiske.

Som pointen om, at vi i Danmark har mindre ligeværd, end vi går rundt og tror. Det er altså ikke hendes opspind, pointerer hun, men en ny britisk undersøgelse på tværs af lande i Vesten, der viser, at vi i Danmark har det største spænd mellem befolkningens opfattelse af, hvor mange der har været udsat for sexchikane, og hvor mange der faktisk har oplevet det.

»Det handler nok om at finde fodfæste i noget, der for mig er rimelig ukontrollabelt. At kunne sige, at de her oplevelser er jeg ikke alene om at have, de er faktisk også videnskabeligt dokumenterbart. Det er min erfaring, at mine egne oplevelser ikke er nok til at overbevise mændene om, at der er et problem«, siger hun.

»Jeg fucking voldtager dig«

Især i standupbranchen er det, som om oplevelserne forsvinder mellem hænderne på Sanne Søndergaard, så snart hun har haft dem.

Hun har siddet i en tour-bus kun med mænd, da en af dem spørger de andre, om der ikke lugter surt. Ingen svarer. Han ser på hende og siger: »Jo, det gør her. Her lugter af fisse«.

Når hun konfronterer andre standupkomikere med den slags oplevelser, affejer kollegaerne hver enkelt situation med undskyldninger, som at den mand også drikker for meget, at den situation har hun sikkert misforstået, at ham der er ellers en god fyr, og til det show var der også meget pres på.

»Alt kan jo forklares, men skal det det, når det sker systematisk? Når man er presset, kommer man lige til at opsummere, at den kvindelige komiker var hende med patterne, for så får man et grin på det. Men det er bare ikke godt nok«, synes hun.

Havde det været en enlig oplevelse, tror hun, at hun havde trukket på skuldrene. Men det er sket så ofte, at der stadig er kollegaer, hun ikke tør være omkring, fordi de konsekvent har overskredet hendes grænser.

Så når mandlige kollegaer samtidig tropper berusede op, glemmer at komme til jobs, sviner kunder til, råber og skriger ad publikum og stadig bliver booket, ser hun til med måben. For hvorfor skal hun så være udenfor?

»Sådan noget har jeg aldrig gjort. De har stadig jobs i dag. Og tv-programmer. Det er så tydeligt, at vi dømmer adfærd forskelligt«.

Hun havde vel nok forventet, at det efterhånden blev mere respekteret, at hun siger fra. Men nu har hun bare en fornemmelse af, at det irriterer folk mere, end det gjorde tidligere. Som om de tænker, at nu burde hun da være kommet over sartheden og have lært det.

Har jeg været nedladende, arrogant og sarkastisk? Sanne Søndergaard, komiker

»Hold kæft, og vær smuk, eller hvordan det nu er«, siger hun.

»Ved du for resten, hvad ordet kælling betyder? Kælling betyder en kvinde, der opfører sig som en mand. Det er et gammelt nordisk skældsord. Og det viser jo, at så snart kvinder opfører sig som mænd, er de sindssyge«.

Sanne Søndergaard mener, at kvinder bliver dømt hårdere for at gøre det, mænd typisk gør. Ligesom mænd bliver dømt hårdere for at gøre, hvad kvinder typisk gør.

»Så kan man sige: Har jeg været nedladende, arrogant og sarkastisk?«, spørger hun.

»Ja, til husbehov sikkert. Men jeg er ikke en værre person end så mange andre«.

Og attituden har været en del af et nødvendigt forsvarsskjold, mener hun. Ellers var slagene gået rent ind.

Men hun er indimellem kontroversiel. Det anerkender hun.

Efter nytårsnat 2016, hvor den tyske by Köln var præget af en række seksuelle overgreb begået af indvandrere, irriterede det Sanne Søndergaard, at danske mænd var frygtelig forargede og gav udtryk for, at seksuelle overgreb kun er noget, brune mænd kan finde på.

Så hun gik på Facebook. Og skrev, at de bare skulle tage det roligt og vente på årets Roskilde Festival, hvor kvinder af alle farver bliver raget på af hvide mænd: »Så kan hvide mænd vinde ejendomsretten over kvindekroppen tilbage«, konkluderede hun.

Det fik ikke lov at passere ubemærket. Nej, slet ikke. I indbakken fandt hun beskeder som: »Det gør hvide mænd ikke! Jeg fucking voldtager dig!«.

Uden sexismen havde hun måske været en helt anden slags komiker, filosoferer Sanne Søndergaard. Så havde hun måske lavet shows om at være bonusmor, haveejer og vinterbader. Og måske haft mere succes.

»Jeg er da bevidst om, at jeg kan være i gang med at spinde en eller anden historie om sexistisk modstand, selvom jeg i virkeligheden bare har haft det svært i branchen, fordi jeg ikke lige havde talentet, eller timingen ikke var rigtig. Men jeg tror det ikke«.

Det er ikke, fordi hendes historie er historien om en fiasko. Hun har udsolgte shows »uden nogen som helst brancheopbakning«, som hun pointerer. Men det har holdt hårdt.

Beundringsværdige nye feminister

Især i årene mellem 2013 og 2015. De år, der formede drømmen om hytten ved Vesterhavet og tosomhed med en schæferhund. Som offentlig feminist var hun med til at tage de debatter, de dengang var meget få til at tage. Fordi den feministiske kamp nærmest ikke eksisterede.

Sanne Søndergaard oplevede 2015 som et vendepunkt, hvor 100-års jubilæet for kvinders valgret satte feminismen på den kollektive dagsorden herhjemme. Det blev forstærket i 2016, hvor amerikanske kvindebevægelser skød op i protest mod Donald Trumps pussygrapping og abortrestriktioner. Og endnu mere i 2017, hvor #MeToo-bevægelsen begyndte.

»Derefter blev vi mange flere om at tage tæskene, og samtidig er rigtig mange begyndt at lytte. Folk fra det store flertal, der hidtil ikke havde taget stilling, begynder at sige: »Jamen det er da egentlig heller ikke okay««, siger hun.

Og det er godt, for diskussionerne kører i ring. Og hun finder det udmattende. Samtidig med at hun sagtens kan forstå, hvorfor de, der er nye i feminismen, eller for hvem det ikke er en mærkesag, kan finde hende udmattende. Hun bruger ord som intersektionalitet, voldtægtskultur og victim blaming. Det er akademiske termer, som er opstået sammen med forskningen på området. Men ja, det lyder jo meget RUC-agtigt.

»Hvis man begynder at sige noget om voldtægtskultur, og man bliver mødt med kommentaren: »Ej, men kvinder og mænd er jo også forskellige«, så er vi godt nok tilbage«, siger hun. Tilbage ved et udgangspunkt, hvor det næsten er umuligt at blive enige om præmissen for debatten, før man bliver skåret af af Clement Kjersgaard.

Når nogle af de nye feminister, der stadig orker, samtidig er langt bedre end hun selv, bøjer hun sig gerne i støvet.

»Jeg imponeres, når Emma Holten sidder over for Sørine Gotfredsen, og Gotfredsen lukker mundlort ud, imens Holten sidder helt tålmodigt og forklarer, hvorfor det ikke er okay at dele nøgenbilleder. Og Sørine Gotfredsen svarer: »Så må vi bare lade være med at tage nøgenbilleder««.

Sanne Søndergaard råber de sidste ord og vifter vildt om sig med armene, som prøver hun med sin krop at lave en karikaturtegning af den konservative sognepræst. Hun skruer ned for stemmen igen.

»Og Emma Holten bliver ved med at forklare lige så stille og roligt. Det er jo beundringsværdigt«.

Lommen af dårlige oplevelser

Uden for villaen i Egå er det for længst blevet mørkt. Det regner, men indendørs er der fåreskind på stolene og brændende kærlighed til aftensmad. Sanne Søndergaard og hendes kæreste, Jonas, skal bruge deres fredag på at spise mos med bacon, drikke hvidvin og se en romantisk komedie. Forstadsidyllen er næsten for tyk.

Og selv om Sanne Søndergaard selv betragter villaen, forholdet og trygheden som sin redning, er der stadig mange ting, hun er nødt til at bearbejde.

»Jeg har haft nogle tudeture med Jonas, hvor jeg har kunnet mærke, at det her er første gang, jeg giver mig selv lov til at være så ked af det. Og det er okay. Han kan heldigvis rumme det«, siger hun.

Egentlig havde hun tænkt, at alle har en lomme, de bærer rundt på. En lomme af dårlige oplevelser, som man ikke bare kan sprætte ud af foret og blive fri for. Men så mødte hun en psykolog med speciale i mobning, som sagde, at oplevelserne i Midtjylland var noget af det værste, hun nogensinde havde hørt om.

»Da hun sagde det, var jeg sådan …«. Sanne Søndergaard tager et fast greb om armlænene, drejer en kvart omgang i stolen og sender sin stemme op i et højt pitch:

»Hmpf-hmm. Nå, men så kan det da godt være, at det alligevel ikke var så rart«.

Men selv om man er fuldstændig bevidst om, hvad mobning er, og hvordan det ser ud, er man ikke immun over for det. I efteråret opdagede hun en dag, at en mandlig kollega fra standupbranchen i en offentlig tråd på Facebook havde skrevet, at rigtig mange i branchen mener, at hun er »ulidelig at være omkring«. Med en spydig kommentar satte hun ham på plads:

»Sikke da et fantastisk heldigt tilfælde, at jeg er så ulidelig at være omkring, at ingen kan anklage nogen for sexisme. Det skulle man næsten bruge som metode mod kvinder, man ikke kan få til at makke ret«.

»Ikke en eneste af vores kollegaer modsagde ham, hvilket mindede mig om, at det aldrig stopper. Og jeg kan ikke blive ved med at holde til det«, siger hun. »Jonas kunne se det med det samme, da han kom hjem, og gjorde bare sådan her«.

Hun slår armene ud og gør sine øjne store af medlidenhed. Da brast hun i gråd.

Miskreditering

En ung fyr på forreste række spytter sin øl ud i glasset af grin. Vi er godt inde i testshowet på Teater Play, og Sanne Søndergaard er i færd med at gengive endnu en præsentation, der satte sig i hende.

Til DM i standup kommer hun op på scenen til fire mandlige deltagere og komikeren Geo, der er en af værterne. Han præsenterer hende med ordene: »Sanne, du har jo bollet alle de mandlige komikere i branchen«.

Sanne Søndergaard tager et fast greb om mikrofonledningen og vender sig direkte ud mod publikum.

»Jeg svarer: »Nej Geo, det er din måde at komme frem på«.

Det får publikum til at grine.

»Geo sætter mig jo i en situation, hvor min eneste valgmulighed er at lave en bøssejoke«, siger hun.

Hun spiller ud, hvordan det havde været, hvis hun var gået med på præsentationen.

»Ja, jeg er jo fra Ikast. Så jeg er ikke billig, jeg er gratis!«, foreslår hun som respons. Hun afbryder sig selv: »Nej! Gu vil jeg da røv være medskyldig i min egen nedværdigelse«.

Et svar, der nok havde været værst for hende selv, ræsonnerer hun for publikum. Fordi så ville hun bare være med til at lave sjov med, at hun skulle være løs på tråden. Ligesom det havde været værst for hende selv, hvis hun var blevet ked af det på scenen. Eller hvis hun havde sagt fra, var blevet vred og havde skabt dårlig stemning.

»Og så lad os lige få afklaret, at den præsentation er en miskreditering af kvinder«, siger hun og ser alvorligt på gæsterne på forreste række.

Der er blevet stille blandt dem. Sanne Søndergaard konkluderer:

»Hvis det var positivt, så ville kvinder jo bruge det aktivt. Man ville være rimelig proaktiv i sin jobansøgning, hvis man skrev: »Ud over mine syv år på Handelshøjskolen har jeg desuden bollet med Jim, John og Kenny i hr. Så jeg mener faktisk, at jeg er særdeles kvalificeret til jobbet som telemarketingassistent!««.

Latteren ruller ned over guldglimmerstiletterne og den 38-årige kvinde på scenen.

Men det er summen af den og alle de andre sexistiske oplevelser, der betyder, at hun betragter ’Kontroltaber’ som sit farvel til branchen.

Hun er klar over, at det er et let pr-stunt, og hun er egentlig ligeglad. For hun gider virkelig ikke mere.