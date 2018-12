Troen i tiden: Fem eksempler på aktuel kristendom

Enghave Kirke





En jazzet renovering er blevet den modernistiske Enghave Kirke til del, skrev arkitekturredaktør Karsten R.S. Ifversen i sin anmeldelse af kirkens ny indretning. Ser man billederne, fremstår den lys og med siddepuder à la sportshal, og den tidligere PH-kogle i loftet er skiftet ud med fakkellamper, som svæver i rummet. Det generelle indtryk er åbenhed og caféstemning, men med den tilpasse alvor, der hører sig et Herrens hus til. 5 hjerter gav Ifversen.





Simon Grotrian

Den korsfæstede budding. Det lyder måske lidt lavbenet og profant, men der er intet som helst løsagtigt eller tø-hø over den kristne digters seneste samling poesi, der udkom på Gyldendal og fik en fin modtagelse, selv om Informations Erik Skyum-Nielsen til at begynde med fik hovedpine af ’Danmarks dunkleste digter’. Ved siden af den lyriske lyrik har Grotrian også udgivet en håndfuld såkaldte salmebøger, hvor kristendommen meldes helt rent ud.





Hymns of Nineveh

Ikke mange danske popmusikere er åbent kristne. Men de findes, og en af dem er guitaristen Jonas Petersen, som, siden hans oprindelige band Attrap kastede håndklædet i ringen i 2007, har optrådt og indspillet under navnet Hymns of Nineveh. Det meget roste album ’Visions’ fra 2013 handler ligefrem om at miste og genfinde troen. Og Kim Skotte har kaldt musikken for et forsøg på at fusionere salmen og rocksangen.





Christoffer Emil Bruun

Denne avis’ tidligere kronikredaktør forlod Politiken til fordel for en stilling som redaktør af DR’s redaktion for eksistentielle anliggender, eller hvad der nu ligger i betegnelsen DR Tro. Under hans auspicier finder man udsendelser som den ugentlige gudstjeneste og ikke mindst magasinet ’Tidsånd’, der med et intellektuelt udgangspunkt afsøger troens betydning i den moderne verden.





Jesper Christiansen

Måske er den tidligere professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi ikke selve sindbilledet på en kristen kunstner. Måske er han mest kulturkristen, som folk er flest, men ikke desto mindre har han lavet en altertavle til den danske kirke i Paris med udgangspunkt i Bibelen og David Bowie. Og han har udtalt, at man ikke kan springe Bibelen over. Som fortælling og litteratur, forstås. For Christiansen er en meget læsende billedkunstner.