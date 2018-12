Arkæologer har fundet første vikingegrav i Aarhus I 100 år har arkæologer ledt efter en vikingegravplads i Aarhus, og tirsdag kom de et godt stykke af vejen.

En lang jagt kan være slut. I 100 år har arkæologer ledt efter en vikingegravplads i Aarhus, og tirsdag kom de et godt stykke af vejen.

Arkæologer fra Moesgaard Museum fandt en grav fra vikingetiden på en byggeplads ved det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken, skriver museet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at arkæologerne meget vel kan være på sporet af den gravplads, som de har ledt efter i så mange år, siger udgravningsleder Mogens Høegsberg.

»Det er temmelig unikt, fordi vi har ikke fundet nogle regulære begravelser fra den tid. Det er den første sikre begravelse fra vikingetiden, som vi har fundet i Aarhus overhovedet«.

»Det er en fantastisk fornemmelse lige pludselig at stå med noget, man har ledt efter i så lang tid«.

»Og det var ikke noget, vi havde regnet med at finde, så da vi stødte på det, så blev vi virkelig glade. Det var en tidlig julegave, vi fik os der«, siger han.

Fundet tyder på, at der er tale om en kriger, da personen var begravet med økse og skjold. Grunden til, at arkæologerne kan være så sikre på, at graven stammer fra vikingetiden, er netop de to genstande.

Formen på skjoldet kan ses, fordi der ligger en skjoldbule tilbage. Formen hører til i anden halvdel af 900-tallet - altså i vikingetiden - forklarer Mogens Høegsberg.

»Hvis vi ikke havde fundet det, så kunne vi ikke sige, at det var fra vikingetiden.

Arkæologerne vil i den kommende tid overvåge udgravninger i området omkring Mølleparken, for at se, om der dukker andre fund frem.

»Nu vil vi holde godt og grundig øje med det. Det er muligt, at der kunne være flere grave derinde«, siger Mogens Høegsberg.

Han forklarer, at man ikke umiddelbart kan sige noget om, hvor personen stammer fra, men han vil ikke udelukke, at man vil lave en analyse af knoglerne for at finde ud af mere.

ritzau