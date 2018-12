Anmelderne er ikke helt enige. Men...: »Jim Lyngvilds sexede vikinger får en til at hungre efter Harald Blåtands fester« Jim Lyngvild har designet Nationalmuseets nye vikingeudstilling 'Mød vikingerne', og det får både lussinger og kindkys med på vejen

Ramaskriget udløste næsten sig selv, da Nationalmuseet afslørede, hvem der skulle designe deres nye vikingeudstilling, for det var ingen anden end den fynske modesigner med de næsten nyerhvervede røde vikingetusser, der majestætisk løber fra isse til skulder, Jim Lyngvild.

Udstillingen hedder ’Mød vikingerne’, og går man indenfor, kan man opleve frygtindgydende vølver og muskuløse mænd klædt i pels. Og det sætter Berlingske, som giver nyfortolkningen fire stjerner, spørgsmålstegn ved:

»Nationalmuseets styrke er dets genstande og autenticitet. Hvis museet konkurrerer med tv-serier og fantasyromaner, vil det altid tabe, og derfor skal museet afholde sig fra at blande videnskab og fiktion. Men det har museet også været forsigtig med at gøre«.

Anmelderen roser udstillingen for at adskille Jim Lyngvilds fotografier af, hvordan en viking kunne have set ud, med museets genstande fra samlingen. Det er med til, at publikum klart kan forholde sig til, hvad der henholdsvis er fiktion og fakta.

Selve vikingerne, eller rettere buster af voks, får et hak i tuden af anmelderen fra Kristeligt Dagblad:»De ligner mest af alt reklamer for en hipster-tatovør anno cirka 2015«. Mere rosende er de over for Lyngvilds forestilling om de dragter, forskellige medlemmer af datidens samfund kunne have båret.

Foto: Peter Hove Olesen Den fynske designer, Jim Lyngvild, har været med til at designe den nye vikingeudstilling på Nationalmuseet.

»Det er der kommet flotte tankeeksperimenter ud af. Lyngvild er en dygtig kostumier. Men det er altså stadig nærmest fri fantasi, for der er kun få skriftlige og arkæologiske vidnesbyrd om vikingernes påklædning, og de peger ikke alle sammen i Lyngvilds retning«.

Men det gør ikke noget, mener anmelderen. Som publikum kan man sagtens følge illusionen, så længe den er klart deklareret. Og i den henseende fuskes der ikke.

Blikfang uden tyngde

På Forskerzonen, som er en del af Videnskab.dk, har man fået arkæologen Søren M. Sindbæk til at anmelde udstillingen:

»Det er svært ikke at tænke på, om der har været en voksen til stede, mens Lyngvild har udklædt de mange fotos og vokshoveder, der er udstillingens blikfang. Det er hvert fald klart, at mormors klædeskab er blevet åbnet på fuld gab«.

Resultatet er blevet en visuelt flot udstilling, »som mange givetvis vil opleve som underholdende og tankevækkende«, mener han.

Det digitale medie POV International har fået Jakob Seerup, museumsinspektør på Bornholms Museum, til at anmelde udstillingen. Her er det også svært at finde roserne:

»For Lyngvild er der nemlig kun et projekt, der tæller, og det er projektet Jim Lyngvild. Han er et sandt barn af Donald Trumps tidsalder. Fakta og kendsgerninger er ikke væsentlige, så længe han tjener penge på sit ’brand’«

Lyngvild får det til at virke

Politikens firestjernede anmeldelse betegner udstillingen som »kontroversiel, rendyrket og lummer vikingeporno. Men det virker«, skriver anmelder Lars Hedebo Olsen.

Takket være Lyngvilds portrætter bliver busterne af voks levende, og ved hjælp af lån fra montrerne får de mange guld- og sølvsmykker, bægre, knogler og våben nyt liv. De får en funktion »og har smidt udgravningsstøvet af sig i sådan en grad, at man pludselig ser dem som design, der signalerer status og rå magt«:

»Ved at lukke Lyngvild ind i de hellige vikingehaller har museet overgivet sig til vor tids fetichering af vikingetiden, som kulminerer i disse år med HBO-serien ’Vikings’.

Det er smart gjort, mener anmelderen, for det lokker publikum indenfor. Og det giver Nationalmuseets fremstilling af vikingetiden den nerve, som man hidtil har savnet:

»Lyngvilds sexede vikinger får en til at hungre efter Harald Blåtands fester«.