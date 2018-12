Radiokanaler får amerikanerne til at knytte sig til Kristus

Radioen kører. En stemme dukker op. Mandlig, lidt blød, med en trossikker klang. Han medvirker i en reklame for amerikanske Christian Family Radio (CFR). Han taler langsomt. Så langsomt, at hans kunstpauser efter hvert punktum bliver tydelige.

»I det hårdeste. Det sværeste. I det øjeblik, hvor du er ved at give efter. Så træder Han ind«.

Talestrømmen stopper. En stadionrocksang med hamrende trommer af bandet 7eventh Time Down tager over.

»God is on the move/On the move/Hallelujah«, synger de.

Lige efter afspilles en optagelse. Det skratter i baggrunden. En kvinde, der er overvældet, har ligesom andre lyttere ringet til kanalen med sit vidnesbyrd. »Den har virkelig trøstet mig på så mange måder, den her radiostation«, siger hun.

Nu er manden tilbage: »CFR er her for hver dag at minde dig om, at Gud er på farten, når du er i live«.

Den hjælper mig med Lytter

Amerikanerne omfavner de kristne radiokanaler. Hver tiende, eller rundt regnet 33 millioner borgere, lytter ofte til kanalerne, viser en undersøgelse fra det kristne institut Lifeway Research.

I USA har nyheds- og taleradio flest stationer, efterfulgt af countrystationer og religiøs undervisnings- og taleradio, fortæller Mark Ward Sr. Han er ph.d. og lektor i kommunikation ved University of Houston-Victoria.

»Men hvis du lægger alle de religiøse formater sammen – ikke kun undervisning og tale, men også musik – så er kristen radio størst«, siger han.

Kanalerne er udbredte i delstaterne Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi og Tennessee, der alle er en del af bibelbæltet i det sydøstlige USA, hvor konservativ kristendom har et stærkt fodfæste.

I Kentucky holder Christian Family Radio til. Lytterne finder den ved at skrue ind på WCVK 90,7 FM – en forkortelse for »We’re a Christian Voice in Kentucky«.

Den hjælper mig med at komme i godt Lytter

Gud er stærk

Dagen er netop begyndt for musikredaktør Susan Woodard.

Da klokken er seks, kigger hun på den grå mixerpult i radiostudiet. Hun skruer volumenknappen op. Trykker ned på en gul knap. Og nu er hun ligesom alle andre ugedage live igennem i radioen.

»Det her er tirsdagsudgaven af ’Morning Cruise with Suz’«, siger hun ind i mikrofonen.

Hun bærer en blå T-shirt i overstørrelse med en aztekerprintet cardigan i sort og hvid udenpå. Neglene er farvet lilla, og rundt om håndleddene bærer hun fire armbånd. Et af dem er af træ, hvor ordene »kriger« er indhugget. Den minder hende om, at ikke alene er hun stærk, men Gud er det også.

Hun sætter musik på. Hver dag, i døgndrift, spiller kanalen religiøse sange. Omkvædene er fyldt med ord som »Gud«, »Herre« og »Jesus«. Genren er enten pop eller rock, hvor tempoet er skruet op.

Hun spiller Casting Crowns sang ’Only Jesus’, som indtager 14. pladsen på Billboards ’Top Christian Airplay Songs Chart’.

»I don’t want to leave a legacy/I don’t care if they remember me/Only Jesus/And I’ve only got one life to live/I’ll let every second point to Him/Only Jesus«.

»Vi spiller kristen musik. Punktum«, siger Susan Woodard. »Vi vil have, at sangene har den samme mission, som vi har: at nå ud til de tabte, tilskynde de troende og minde dem om, hvad der betyder noget. Musikken skal være opløftende. Den skal være glad«.

Hun drejer hovedet og løfter mikrofonen. Klokken er næsten ni, hvor hun takker af.

Til lytterne siger hun: »Fantastisk. Tak. Ha’ en god dag. Gud velsigne jer«.

Jeg er taknemmelig for CFR og den rolle, som I har haft i min families liv Lytter

Lytterne klynger sig til Christian Family Radio, som er en ualmindelig radiokanal.

Kanalen har et ’war room’, som er et bønnerum, opkaldt efter en kristen film. På den lyseblå tapetvæg hænger billeder af lyttere, der missionerer i udlandet, mens et kors af træ og en tornekrone ligger i vindueskarmen. Her beder de ansatte og de lyttere, som kommer forbi.

Og da kanalen ved 13-tiden har glædet lytterne med mere kristen musik, sender den dagens vers ud i æteren: »Mit navn er Kenneth Grezzel. Jeg er den ledende præst ved Greenwood Park Church of Christ. Og CFR’s livslinje i dag: Romerbrevet 15.13 – ’Jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlaget for alt håb, vil fylde jer med glæde og fred i jeres tro og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft’«.

Kanalen har også udpeget et lytterpar, som har støttet stationen med 3.100 kroner igennem et år. Når parret har gjort det, kan de en dag om året blive omtalt i radioen. De er ’Dagens Dagssponsor’, annoncerer en kvindelig speaker:

»Jeff og Denise Young fejrer deres barnebarn Audreys første fødselsdag i dag, og et andet barnebarn, Ally, er lige fyldt fem. De vil gerne takke Gud for familie og – i høj grad – for børnebørn. Og vi takker Jeff og Denise for at skabe et eftermæle med Christian Family Radio«.

Det er »absolut nødvendigt« at have disse segmenter, fortæller stationens programdirektør, Derek Gregory.

»Der er forskellige ting, som en radiokanal gør ud over at afspille sange, der udgør stationens dna. Vi har bønner og dagens vers, mens en klassisk rockstation måske har et segment med en opdatering på din yndlingsracerkører, fordi det er, hvad deres lyttere interesserer sig for«, siger han.





Bønnerne er fantastiske. Vi kan ringe ind Lytter

Derek Gregory står i studiet med den grå mixerpult.

Han er vært på eftermiddagsprogrammet, som fra klokken 15 og tre timer frem byder på kristne sange og snak om emner fra hacking på Facebook til personlighedstyper.

Han er en bleg og skaldet mand, der går med briller, løse blå jeans og en kortærmet, ternet skjorte. Han skraldgriner, så snart han kan, og drikker af en rød Coca-Cola-dåse, hvad han ellers aldrig gør, bedyrer han.





Han ligner ikke en præst, erkender han, men da programmet skal til at slutte ved 18-tiden, leverer han en af de fem daglige bønner.

Jo mere bønnen skrider frem, desto mere storladen bliver baggrundsmusikken. Først spiller et klaver, men senere støder bragende trommer, synthesizers og guitarer til.

»Fader, tak. Tak, fordi du er vores kilde til håb – et håb, der er fuldstændigt evigt«.

»Vi hørte tidligere i dag fra en lytter, der har opdaget CFR, efter at orkanen Maria ramte Puerto Rico (som medførte, at 3.000 personer omkom, red.). Hun har lyttet til Christian Family Radio, og hun siger, at »CFR inspirerer hende dybt«. Herre, vi ved, at den inspiration kommer direkte fra dig. Så, Gud, jeg beder om, at du vil fortsætte med at tilskynde denne lytter. Må hun være et fyrtårn for håb til andre i hendes samfund i Puerto Rico«.

»Fader, tak for dit arbejde i den families liv, der tog til en ultralydsskanning i dag. Først kunne de ikke finde hjerteslaget, men det var bare en eller anden fejl. Barnet har det fint. Faren fik for nylig foretaget en biopsi for at se, om han har kræft eller ej, og han venter på resultaterne. Selv om der er mange op- og nedture lige nu, erkender de, at du er med dem«.

»Vi takker dig, Fader, for alt, hvad du gør, men vigtigst af alt takker vi dig for, hvem du er. I Jesu navn spørger vi om disse ting. Amen«.

Jeg elsker, hvor tæt den knytter mig til Kristus. Jeg har lyttet til den, siden jeg var barn Lytter

Tørst efter religion

De trofaste lyttere har stillet ind på Christian Family Radio siden 1986, hvor en lokal landmand etablerede stationen. I dag, 32 år efter, er det ikke kun radiobølgerne i Kentucky, som er fulde af kristen musik og bønner.

»Religiøse stationer har en betydelig og værdifuld tilstedeværelse på sendebølgerne«, har Federal Communications Commission, der regulerer radio- og tv-frekvensfordelingen i USA, vurderet.

Myndigheden skønnede i 2011, at der var 2.400 kristne kanaler i USA, men antallet af religiøse kanaler er steget til 3.900, viser de seneste tal fra mediet Inside Radio og databasen Radio-Locator.

»Kristne radiokanaler har helt sikkert en holdbar tilstedeværelse«, siger Mark Ward Sr. fra University of Houston-Victoria.

At Jesus i radioen-industrien har succes, skyldes især moderne kristne radiostationer som Christian Family Radio. Typisk spiller de timevis af tempofyldt kristen popmusik. Det tiltrækker »primært« kvindelige lyttere i alderen 25 til 54 år, vurderer Mark Ward Sr.

Han er forfatter til bogen ’The Lord’s Radio: Gospel Music Broadcasting and the Making of Evangelical Culture’ og fortæller, at kanalerne påvirker præsterne, der hører popmusikken og får kirkegængerne til at synge den om søndagen.

»Musikken på kristne radiokanaler er de facto blevet salmebogen i nutidens amerikanske evangeliske kirker«, siger han.

I har altid gjort en Lytter

Da en lytters vidnesbyrd ryger gennem radiobølgerne, følger manden med den trossikre stemme op.

»Din gave gør historier som denne mulig. Hvis du ikke har fået en chance for at give, kan du gøre det lige nu på christianfamilyradio.com«, siger han.

Lyttere og lokale virksomheder finansierer kanalen gennem donationer, hvilket er typisk for de kristne radiokanaler.

I en reklame taler en kvinde med en blød stemme. En guitar klimprer, næsten døsigt, i baggrunden.

»Vidste du, at når du er blevet tørstig, er du allerede dehydreret?«.

»Her er det vanvittige: Øget tørst er faktisk et symptom på andengradsdehydrering«.

»Da jeg satte mig ind i, hvordan vores kroppe fortæller os, at vi har brug for vand, endte jeg med at undre mig over, om mit åndelige liv kan være dehydreret. Om og om igen i skriftlige kilder kaldes vores forhold til Herren for vand til vores sjæle«.

»Når du har brug for vand til din sjæl, kan vores daglige hengivenheder være den drik, du har brug for. Du kan tilmelde dig gratis på proverbs31.org«.

Reklamen henviser til en kirkes hjemmeside, som er fuld af kristne tekster.

Nu kan lytterne nærstudere de hellige ord og komme tættere på Gud.

For radiokanalen er den hellige mission, at lytterne ved, at Gud er i deres liv. Eller som manden fastslår i en reklame:

»Christian Family Radio – lever for Ham, så andre kan se, at Han er det værd«.