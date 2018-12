Kim Larsen, Ole Thestrup og Troels Kløvedal: Her er nekrologerne over de danske kulturpersonligheder, vi sagde farvel til i 2018

Ganske uundgåeligt blev 2018 endnu et år, hvor vi måtte sige farvel til en lang række kulturpersonligheder. Sådan er verdens gang.

Alligevel føles det, som om det i år var nogle særligt kendte mennesker, Danmark mistede. Navne, som giver genklang andre steder end hos de mest hardcore kultur-aficionados.

Politiken bringer her en ganske ufuldstændig, kronologisk liste over nogle af de danskere (og en enkelt franskmand) med rod i kulturens verden, som gik bort i løbet af året.

Synnøve Søe, forfatter, journalist og tv-vært. 1962 - 15. januar 2018

Foto: Joachim Adrian

»Hun var på en måde ligeglad og langt mere punk, end efterslænget af sorte, tvære punkere nogensinde har været«.

Sådan skrev Tomas Lagermand Lundme, som var venner med Synnøve Søe, i sin nekrolog om forfatteren efter hendes død i januar.

Synnøve Søe udgav i 1989 den kontroversielle, autofiktive roman ’Fars’, der blandt andet fungerede som et personligt opgør mod 68-generationens seksuelle frigørelse og kamp for kvinders rettigheder. En bog, som kostede kontakten med blandt andet broren Jeppe Søe, da Synnøve Søe først senere i livet indrømmede, at historierne om en dårlig barndom var fiktive.

Derudover var Synnøve Søe kendt som vært på sit eget talkshow ’Synnøves’ på TV3 i begyndelsen af 1990’erne, hvor hun var med til at varsle nye tider for tv-branchen.

Jens Okking, skuespiller. 1939 - 21. januar 2018

Foto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling/POLFOTO/arkiv

Foto: Jens Dresling/POLFOTO/arkiv Foto: Jens Dresling

Klappe med een hånd. Det kunne Jens Okking dælme finde ud af, hvilket han beviste, da han i 2002 modtog en Bodil for sin hovedrollepræstation i filmen af samme navn.

Den statuette havde han modtaget to gange tidligere. Først for sin rolle i ’Nitten røde roser’ (1974), hvor han takkede nej til prisen, senere for præstationen som den hårdkogte kriminalassistent Karl Jørgensen i ’Strømer’ (1976). Her tog Jens Okking imod prisen.

Skuespilleren, der også nåede at sidde i Europa-Parlamentet, vil også blive husket for sine roller i ’Riget’ og ’Mig og Charly’.

»Hans volumen – såvel den lydlige som den kropslige – var af den buldrende slags, og som skuespiller havde han ofte roller som den bramfri, brovtende bamse med store armbevægelser, der så let som ingenting kunne knipse andre omkuld«, lød det i Politikens nekrolog.

Ole Thestrup, skuespiller. 1948 - 2. februar 2018

Foto: Tobias Selnæs Markussen

Foto: Tobias Selnæs Markussen

De små lækre træk med hofterne vil nok altid være noget af det, Ole Thestrup huskes bedst for. På film var nibenitten med den grove østjyske dialekt ofte i birollen, men Ole Thestrup efterlod sig altid et indtryk på niveau med de ledende stjerner, hvad enten det var som gymnastiklærer i ’Busters verden’ eller skydegal jæger i ’Blinkende lygter’.

På teatret viste Ole Thestrup i årevis, at det ikke kun var de sjove roller, han evnede.

»Ole Thestrups talent var langt mere forfinet end hans ydre skikkelse og fysiognomi lod ane. For at spille komedie, som han kunne, kræves der præcision i replikken, og en selvironi, der giver adgang til at gå på de højeste nagler og samtidig bevare præcisionen«, skrev Bettina Heltberg her i avisen.

Prins Henrik. 1934 - 13. februar 2018

Arkivfoto: Stine Bidstrup

Om prins Henrik var en kulturpersonlighed, kan diskuteres. I sin tid som den evige nummer to, senere hen nummer tre, i det danske kongehus, nåede prins Henrik alligevel at udrette en del kulturelt. Poesi, skulpturer og også et musiknummer med poprockerne Michael Learns to Rock er blandt de ting, han nåede at lave.

»En sprudlende, morsom, usnobbet og hjertelig mand med en utvungen kommunikationsevne«, blev prins Henrik kaldt af navneredaktør Peter Thygesen i denne nekrolog.

Piet van Deurs, journalist og tv-vært. 1931 - 22. februar 2018

Foto: Mik Eskestad

»Hvad er det?« spurgte Piet van Deurs i det populære tv-program af samme navn, hvor eksperter skulle gætte tid, anvendelse og findested på remedier eller genstande fra de historiske gemmer i ind- og udland.

Han nåede at arbejde hos Danmarks Radio i 43 år, hvor han særligt lavede programmer og journalistiske indslag, der handlede om arkæologi og historie.

Som man kan læse i Politikens nekrolog om Piet van Deurs: »... alle steder og perioder i danmarkshistorien var han på færde i med sin lavmålte, men alligevel insisterende og engagerende facon«.

Palle Kjærulff-Schmidt, filminstruktør. 1931 - 14. marts 2018

Foto: Morten Langkilde

Kigger man på 60’ernes modernistiske gennembrud i dansk film, må man nævne Palle Kjærulff-Schmidt i samme åndedrag som Klaus Rifbjerg og Leif Panduro.

»Ud med ASA og Alice O’ Fredericks ’Far-til-fire’-idyller – ud med tunge danske film, som med en konventionel lethed – hyggen – kunne få os til at abstrahere fra virkeligheden. Men virkeligheden – ind med dén!«, står der i nekrologen over Palle Kjærulff-Schmidt, hvis gennembrud kom i samarbejde med netop Rifbjerg i 1962, da Palle Kjærulff-Schmidt instruerede filmen ’Weekend’, som vandt en Bodil for bedste danske film.

Per Kirkeby, kunstner. 1938 - 9. maj 2018

Foto: Mik Eskestad

Foto: Mik Eskestad

Det måske største og mest respekterede navn i skandinavisk malerkunst. Med to udstillinger på Tate Modern i London nåede Kirkeby, hvad kun få nulevende kunstnere har præsteret, og ikke kun i Danmark, men også internationalt, vil Per Kirkeby blive husket for sine abstrakte malerier og murstensskulpturer.