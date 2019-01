Stalin gjorde julen til nytår i propagandastunt: Nytårskort var gratis reklame for Sovjetunionens rumkapløb

I Sovjetunionen var julen ikke noget, man fejrede. Det blev nytåret til gengæld, og det gjorde det let for det kommunistiske styre at sprede propaganda og appellere til den nationalistiske stolthed.

Nej, det er ikke julemanden, der har installeret raketmotorer i kanen, så han kan nå rundt til alle Jordens artige børn i tide.

Det er den russiske Fader Frost, eller Ded Moros, som han hedder i Rusland, der har fået tilført ekstra Sputnik-power til sit spand af flyvende heste.

Ganske vist har de to mænd en række lighedstræk, hvad angår udseendet, og deres primære gesjæft er også at dele gaver ud. Men Ded Moros’ travleste arbejdsdage ligger ikke i juledagene, men når året skifter. Og det er der en ganske god – og politisk – grund til.

Foto: Katya Zykova/soviet-postcards.com

I takt med at Lenin og bolsjevikkernes revolution forvandlede Rusland til det sekulære Sovjetunionen, blev det også tid til at sige farvel til religiøse traditioner som julen. I 1935 anede det kommunistiske statsapparat anført af kammerat Stalin alligevel, at en samlende højtid kunne have potentiale. Det skulle bare ikke associeres med Jesus.

Så nåletræet, pynten og gaverne strøg sammen med sagnet om Ded Moros lukt tilbage i de russiske stuer. Festlighederne blev bare flyttet til nytårsaften.

Nytårsfejringerne åbnede for en række nye måder at propagandere på. Hvor det tidligere havde været en blå syvstjerne, der prydede træets top, blev det nu kommunisternes røde stjerne med fem spidser, der blev brugt.

Var vurderingen, at befolkningen udviste for lidt begejstring for forskning i atomkraft, var løsningen enkel. Ind på træet med julekugler, som forestillede atomdrevne biler og raketter, så opbakningen kunne komme.

Foto: Katya Zykova/soviet-postcards.com

Den sovjetiske polarforsker og medlem af den sovjetiske centralkomite Otto Schmidt måtte også klæde sig ud som Ded Moros i en periode for at besøge hospitaler og skoler, så støtten til udforskningen af polarhavene kunne forankre sig i befolkningen.

Propagandaredskabet gjorde det også til en selvfølge, da rumkapløbet mellem Sovjetunionen og USA begyndte i 1950’erne, at Ded Moros skulle tage sin tørn. Så mens ræset mod det uendelige univers var undervejs nede på Jorden, kunne man på sovjetiske nytårskort se den gavmilde mand og glade børn krydse stjernehimlen ved hjælp af raketter og satellitter.

I dag er nytåret stadig den største festdag i Rusland, selv om julen siden 1991 er blevet fejret igen.